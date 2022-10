Szabotázsakció a német vasútnál

Megosztás itt:

Berlin környékén és Észak-Rajna-Vesztfáliában több kábelt is elvágtak, amelyek nélkülözhetetlenek a vonatok biztonságos közlekedéséhez. A leállás a szupergyorsvonatokra is vonatkozott, és egyes nemzetközi járatok sem tudtak menetrend szerint áthaladni az országon. Volker Wissing közlekedési miniszter megerősítette, hogy minden bizonnyal bűncselekmény történt. Az esetet a rendőrség is vizsgálja, a vasútvonalak felügyeletét megerősítették.