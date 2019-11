Szabadon mozoghatnak majd a Németországban a feltételezett dzsihadisták

Intenzíven növekszik az illegális bevándorlók száma Magyarország határainál, a tiltott határátlépést megkísérlők száma az idén már meghaladta a tízezret - közölte Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. A Fidesz szerint a bevándorláspártiak miatt több ezer Hasszán Farhudhoz hasonló terrorista jutott be Európába. Március 1-jén lép hatályba a kormányhivatalok működésének egyszerűsítését célzó, nyolcvan törvényt módosító jogszabálycsomag - közölte Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára. A parlamenti képviselőkre vonatkozó fegyelmi szabályok szigorítására tett javaslatot a Fidesz-KDNP. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: az Országgyűlésnek meg kell adni a kellő tiszteletet, a parlamentben az ocsmány beszédnek, rendbontásnak nincs helye. Kiugróan magas az ellenzéki összefogás zuglói képviselőinek illetménye – írja a Magyar Nemzet. A lap szerint egyetlen másik budapesti kerületben sem keresnek annyit a képviselők, mint a szocialista Horváth Csaba által vezetett Zuglóban. Várnai László, a Civil Zugló Egyesület vezetője közölte: a baloldali ellenzéki pártokhoz tartozó 15 képviselő kapta az összes tanácsnoki és bizottsági elnöki pozíciót, amelyek díjazása - képviselői illetményükkel együtt - 540 ezer forint. Karácsony Gergely a választás előtti öt vállalásából egyet sem teljesített - írja a Magyar Nemzet. A lap elsőként említi az antikorrupciós programot, amely a konkrét megvalósítástól az előterjesztés szerint is nagyon messze van. Szintén nem történt előrelépés a Városháza park megnyitása ügyében, de a főkertészi pozícióról sincsenek információk. A BKV-n történő ingyenes utazásról is tett két vállalást a főpolgármester, ám ezek sem szerepeltek a közgyűlés első döntései között. A polgármesteri széket és testületi többséget szerző ellenzék saját emberei közötti osztogatással, a kormánypártokhoz köthetők esetében pedig tisztogatással kezdte működését - írja a Magyar Nemzet. A lap példaként említi Hódmezővásárhelyet, ahol Márki-Zay Péter ellenzéki polgármester megígérte, hogy politikai alapon senkit nem bocsátanak el az állásából, mégis visszahívta a városi cégek igazgatóságának és felügyelőbizottságának tagjait. Törölték a szocialisták Czeglédy Csaba párttagságát - értesült a Magyar Nemzet. Ennek ellenére az MSZP a DK mellett továbbra is kiáll Czeglédy Csaba ügyvédi irodájának újbudai és erzsébetvárosi megbízatása mellett. Még nem tudjuk, a DK képes lesz-e belátni az ordas nagy hibát, amelyet Czeglédy Csaba megbízásával elkövetett - reagált a Momentum elnöke a válasz online-nak adott interjújában Czeglédy ügyvédi irodájának újbudai és erzsébetvárosi szerződtetésére. Soha nem látott mértékben újult meg a magyar egészségügy és ez a jövőben is folytatódni fog - mondta Vitályos Eszter, az Emmi európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára. Magyarországnak reális lehetősége van arra, hogy a klímaváltozás nyertesei között legyen - mondta Áder János. A köztársasági elnök hangsúlyozta: a vállalkozások kihívásnak, üzleti lehetőségnek tekinthetik a klímaváltozást. Legalább tíz-tíz százalékkal nőhet a következő években az állami közszolgáltató cégeknél minden munkavállaló keresete – értesült a Magyar Nemzet. Több mint 20 milliárd forint értékben 352 új autóbusz megvásárlásáról kötött szerződést a Volánbusz Zrt. és a Volán Buszpark Kft. Jövőre átlagosan 36 százalékkal emelkedik az önkormányzati, civil és egyházi fenntartású szociális intézmények normatív támogatása – mondta Fülöp Attila, az Emmi szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára. A digitális írástudás fejlesztése, elterjesztése elengedhetetlen, ennek érdekében ötmilliárd forint értékben országszerte 1500 támogatott közösségi internet hozzáférési pontot alakítottak ki - jelentette be Schanda Tamás államtitkár. Magyarország a csúcstechnológia terén elért eredményeinek köszönhetően díszvendégként vehet részt Kína egyik legjelentősebb hi-tech eseményén - nyilatkozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Soha nem voltak még ilyen erősek, szorosak a magyar-szerb politikai és gazdasági, kereskedelmi és beruházási kapcsolatok - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter Budapesten, a Magyar-Szerb Gazdasági Vegyes Bizottság ülését követően. A keletiek bátorsága, a nyugatiak határozott kiállása kellett ahhoz, hogy 1989-ben véget ért a hidegháború - jelentette ki Wolfgang Schäuble, a német szövetségi parlament elnöke Brüsszelben. Forgalomnövekedés tapasztalható egyes migrációs útvonalakon - közölte az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex. A boszniai határőrség képtelen megküzdeni az ország keleti, Szerbiával közös határán tapasztalható migrációs nyomással, amely egyre fokozódik, és akár az ország törékeny politikai stabilitását is veszélyeztetheti - mondta a boszniai határőrség vezetője. Egyelőre nem kerülnek hatósági őrizet alá Németországban azok a személyek, akiket a napokban Törökország visszaküld arra hivatkozva, hogy a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet követői közé tartoznak - közölte a Der Spiegel hírportálja. Két embert őrizetbe vettek, 10 másik ellen pedig nyomozást indítottak a rendőrök Sienában és környékén, mert egy szélsőjobboldali radikális közösség tagjaként fel akartak robbantani egy mecsetet a Firenzétől délre fekvő város közelében. Muzulmánok ellen tervezett fegyveres támadások gyanújával letartóztattak Varsóban két lengyel férfit, egy feltételezett szélsőséges csoport tagjait - közölte a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter szóvivője. A moldovai szocialisták támogatják Igor Dodon államfőnek azt a javaslatát, hogy egy kisebbségi, szakértői kormányt hozzanak létre, miután megbukott a Maia Sandu vezette kabinet - közölte a párt vezetése. Az afganisztáni tálib lázadók majd csak akkor engedik szabadon a 2016 óta fogságukban lévő két nyugati egyetemi professzort, amikor megérkezett hozzájuk a professzorokra kicserélt három tálib vezető – közölte a lázadók egyik szóvivője. Több mint 350 rakétát lőttek ki a Gázai övezetből Izrael területére az elmúlt két napban, és 23, többségében az Iszlám Dzsihád terrorszervezethez tartozó palesztin fegyveres halt meg a megtorló izraeli légicsapásokban - jelentette az izraeli média. Bolívia ideiglenes államfőjévé nyilvánította magát a La Paz-i szenátusban a felsőház egyik ellenzéki alelnöke, Jeanine Ánez. Bolívia elhagyására szólította fel az amerikai tisztségviselők hozzátartozóit az amerikai külügyi tárca, egyúttal közölték: nem javasolják az amerikai állampolgároknak, hogy a dél-amerikai országba utazzanak. Több százezer tiltakozó vonult az utcákra Chile városaiban, hogy azonnali és széles körű reformokat, a többi között a minimálbér megemelését, a gyógyszerek árának leszállítását és új alkotmány kidolgozását követeljék. A harmadik egymást követő napon bénították a közlekedést több helyen Hongkongban a kormányellenes tüntetők, akik a South China Morning Post című lap internetes oldalán megjelent cikk szerint ezzel kívánják megtörni a várost irányító kormányzatot. Legkevesebb hét ember meghalt, hét megsebesült az afgán főváros, Kabul egyik negyedében történt terrorista merényletben - közölte a helyi belügyminisztérium szóvivője. Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát az indonéziai Szumátra szigetén fekvő Medan városának rendőrkapitányságánál, több rendőr megsebesült, de csak a támadó vesztette életét - jelentette a helyi sajtó. Agyonlőttek egy férfit Bejrúttól délre, Haldánál, ahol a libanoni hadsereg tüzet nyitott, hogy feloszlassa az ott tiltakozókat - jelentette a libanoni állami hírügynökség. A spanyol rendőrség keresi Hugo Armando Carvajalt, a venezuelai katonai hírszerzés volt vezetőjét, aki azután tűnt el még a hétvégén, hogy a bíróság jóváhagyta kiadatását az Egyesült Államoknak, ahol egyebek mellett kábítószer-kereskedelemmel vádolják. Buszbaleset történt a szlovákiai Nyitragerencsér közelében - 12 halottat, 17 sérült. Áder János köztársasági elnök Zuzana Caputová szlovák államfőnek írt táviratában fejezte ki őszinte részvétét a szlovákiai Nyitragerencsér közelében történt tragikus buszbaleset miatt. A legmagasabb fokozatú, vörös riasztás lépett életbe Dél-Olaszország számos tartományában a nagy mennyiségű csapadék és a viharok miatt. Giuseppe Conte miniszterelnök szükségállapotot rendelt el szinte egész Olaszországban. Két idős ember életét vesztette az olaszországi Velence városában, amelyet rekord magasságú tengervíz öntött el a heves esőzések nyomán. Elhagyta a Ryugu kisbolygót és megkezdte hazaútját a Hajabusza-2 japán űrszonda, hogy 2020 novemberére vagy decemberére eljuttassa a Földre az általa begyűjtött mintákat. Több mint 17 milliárd forintot érő heroinszállítmányt foglalták le a napokban Budapesten és a szlovéniai Koperben magyar és szlovén bűnügyi együttműködéssel - jelentették be a két ország hatóságai. Fokozott biztonsági intézkedések mellett kezdődött Budapesten Hasszán Farhud büntetőpere, aki a vádirat szerint Szíriában az Iszlám Állam terrorszervezet katonája volt, és 2015-ben részt vett egy nyilvános lefejezésben és több kivégzésben. Tagadta bűnösségét a tömeges kivégzésekkel, terrorcselekménnyel és emberiesség elleni bűntettel vádolt 27 éves szír férfi a Fővárosi Törvényszéken. Összesen 68, tehervonaton, illetve gyalog érkező illegális bevándorlót tartóztattak fel Bács-Kiskun megyében - közölte a megyei rendőr-főkapitányság. Az útról letérve fának csapódott egy autó Gönc és Hidasnémeti között - egy 14 éves fiú életét vesztette. Forgalomkorlátozás lesz pénteken Budapesten, a Puskás Aréna környékén, a stadion megnyitójára, a Magyarország-Uruguay mérkőzésre mintegy hetvenezer szurkolót várnak - a BKK a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos használatát javasolja. A futó Ekler Luca ezüstérmet szerzett 200 méteren a T38-as kategóriában a Dubajban zajló para-atlétikai világbajnokságon. Willi Orbán, az RB Leipzig magyar válogatott labdarúgója sérülés miatt nem játszhat a Wales elleni, továbbjutás szempontjából sorsdöntő Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen jövő kedden. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség Arséne Wengert nevezte ki a labdarúgás fejlesztéséért felelős igazgatónak.