2018. december 23.,
vasárnap, Viktória napja

Szabadon engedték gatwicki házaspárt

Hír TV

2018. december 23., vasárnap 21:44

Vádemelés nélkül szabadon engedett a brit rendőrség két személyt, akiket drónok illegális használatával gyanúsítottak.
Két embert őrizetbe vettek a Gatwick repülőtéri drónröptetések miatt

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Megint drón miatt zárták le a Gatwicket

Hír TVMegint drón miatt zárták le a Gatwicket

A londoni Gatwick repülőtér működését légtérbe engedett drónok bénították meg múlt héten, összesen mintegy 140 000 utast akadályozva. A 47 éves férfit és 54 éves nőt egy állampolgár információira alapozva vette őrizetbe a rendőrség, ezek később valótlannak bizonyultak. A zavarkeltésért egyelőre egy csoport sem vállalta a felelősséget, a reptér több mint 15 millió forintnak megfelelő összeget ajánlott fel a nyomravezetőnek.

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