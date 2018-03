Szabadon engedték a szlovák újságíró halála miatt őrizetbe vett személyeket

„Az újságírás elleni támadás a nép elleni támadás” – ezzel a szlogennel emlékeztek több ezren Pozsonyban a múlt héten meggyilkolt oknyomozó újságíróra és menyasszonyára. A 27 éves férfi utolsó cikke az olasz maffia és a szlovák kormány összefonódását leplezte le.

– A kormány egyre nagyobb mocskot teremt, amit persze nekünk kell majd eltakarítani. Megengedhetetlen, hogy Szlovákiában ilyen gyilkosságok legyenek – mondja egy tüntető.

Jan Kuciak kiderítette, hogy a miniszterelnök, Robert Fico és a belügyminiszter, Robert Kalinák is közvetlen kapcsolatban áll olyanokkal, akik a maffiának is dolgoznak. A nyomozást végző rendőrséget a belügyminiszter. 7 embert őrizetbe vettek ugyan, de már ki is engedték őket, mert nem volt ellenük elegendő bizonyíték. A meggyilkol újságíró kollégája szerint a nyomozók pontosan tudják, ki kellene keresniük, csak politikai utasításra nem teszik.

„Robert Fico 1 millió eurót ajánlott minden információért, ami Jan és Martina gyilkosaihoz vezet. Ez olyan, mintha becsuknák az ajtót egy kirabolt házon. Akárhogy van, a titkosszolgálat pontosan tudja a gengszterek nevét, hiszen Ján és én is kiszivárogtatott titkosszolgálati dokumentumokból dolgoztunk” – írta Kuciak kollégája egy külföldi portálon, a Politico.eu-n.

Szlovákiában 4 éve már kiszivárogtattak olyan titkosszolgálati jelentéseket, amelyek alvilági figurák és politikusok titkos találkozóiról szóltak. Nyomozás akkor is indult, ám 1 év után megszüntették a büntetőeljárást.