Szabadon engedték a magyar fiatalt, aki véletlenül késelésbe keveredett Lengyelországban

Megosztás itt:

Egész Lengyelország megrökönyödött azon a brutális vérengzésen, mely egy gdanski szórakozóhelyen történt vasárnap hajnalban: egy fiatal férfi 6 másik ember megkéselt. A szurkálás a volt hajógyár területén kialakított bulihelyen, az Elektryków-ban történt, és egy banális helyzet, egy egyszerű cigarettakérés miatt robbant ki.

Az esetről a HírTV is beszámolt.

Úgy tudni, hogy az egyik férfi cigit kért egy másiktól, a kérést azonban kisvártatva heves vita követte, ami végül késelésbe torkollott.

Rettenetesen nézett ki a helyszín, nagyon sokan megsérültek. Volt olyan is, akit ott, helyben láttak el, más magától ment be az ügyeletre, de volt olyan is, akit a mentő vitt el

- idézte korábban a Bors az egyik, ott bulizó fiatalt. A késelésben többen, könnyebben sérültek, ők rögtön hazamehettek, azonban hat fiatalt kórházba kellett szállítani. Közülük egy ember könnyebben, hárman súlyosabban, egyikük pedig életveszélyesen megsérült. A könnyű sérültet már ki tudták hallgatni, ez alapján készítették el a valószínűsíthető tettes fantomrajzát, majd úgy tudni, ez alapján vették őrizetbe a 24 éves magyar és a 30 éves lengyel férfit.

A lengyel ügyészség azonban mostanra döntött: a 30 éves férfit tartóztatták le, aki így kezdetben 30 napra rácsok mögé került. A férfi azonban mindent tagad:

A gyanúsított vallomást tett, ártatlannak tartja magát. Azt állította, hogy a tette jogos önvédelem volt

– mondta Grażyna Wawryniuk, kerületi ügyész, aki hozzátette, hogy tettéért akár 3-20 évig terjedő börtönbüntetést is kaphat.

A teljes cikket a Ripost oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA.