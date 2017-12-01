2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Szabadon bocsátásukat kérvényezték a katalán kormánytagok

Hír TV

2017. december 1., péntek 13:12

Megjelent a spanyol legfelső bíróság előtt nyolc volt katalán kormánytag. Azt kérvényezték, hogy a választások idejére engedjék el őket az előzetes letartóztatásból.

A katalán előre hozott választást a spanyol kormány kezdeményezte a belpolitikai válság rendezésére, ugyanakkor a spanyol hatóságok a volt katalán kormány tagjait letartóztatták lázadás, zendülés, hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények vádjával, így a függetlenségpártiak vezetése nehezen tudja megmérettetni magát a december 21-i voksoláson.

Az október elsején megrendezett katalán függetlenségi népszavazás a spanyol alkotmány megsértése volt, emiatt indult a katalán politikusok ellen a büntetőper.

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előre hozott választásokKatalóniaSpanyolország

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