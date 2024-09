Svédországot behálózták a migránsbandák

A feltárt súlyos problémára a szociális miniszter is reagált. Camilla Waltersson Grönvall szerint elfogadhatatlan, hogy a szervezett bűnözés még a szociális szektorba is beépült, és megerősítette, a kormány nagy hangsúlyt helyez a bandák felszámolására. Többek között áttekintik a teljes gyermek- és ifjúsági ellátást, valamint szeretnék elérni, hogy a titoktartási szabályok ne lehetetlenítsék el a különböző hatóságok közötti információáramlást.

A malmői leszámolás 18 éves elkövetőjéről kiderült, hogy egy lakásotthonból (HVB) szökött meg, ahová problémás gyerekeket és fiatalokat helyez el a szociális hivatal. Ezeket az intézményeket magáncégek üzemeltetik állami megbízásból. É pp a bűncselekmény napján jelent meg a Dagens Nyheterben , hogy egy rendőrségi jelentés szerint több HVB otthont is családi alapon működő bűnözői csoportokhoz köthető cégek üzemeltetnek, ahol a gondozók, szociális munkások maguk is, vagy közvetlen rokonaik tagjai a bandáknak.

