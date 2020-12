Svédországban is összegyűjtötte a szükséges aláírásokat a székely petíció

Senki nem maradhat ki a szeretet ünnepéből, legyen bár idős vagy magányos, beteg vagy kitaszított, elfoglalt ember, akit életének feladatai akadályoznak abban, hogy önmaga legyen és észrevegyen másokat is - mondta Erdő Péter magyar katolikus egyházfő. „Legyen az idei karácsony az isteni irgalmasság ünnepe! Szülessünk újjá az egymás iránti szeretetben és felelősségben!” - hangsúlyozta az esztergomi bazilikában tartott karácsonyi misén az esztergom-budapesti érsek. Isten Jézus Krisztusban támasztott világosságot, dicsősége felragyogtatására - mondta Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke karácsonyi igehirdetésében. Isten ott van minden emberi szenvedésben, a kórházakban és az oxigénsátor alatt is - mondta Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke az óbudai evangélikus templomban tartott karácsonyi istentiszteleten. 2610 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 314 164-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 104 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 8833-ra emelkedett. December 26-án érkezik a koronavírus elleni vakcina Magyarországra, másnap elkezdődik az egészségügyi dolgozók oltása - közölte a Koronavírus Sajtóközpont. Leváltotta Gajda Pétert a fővárosi Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság éléről Karácsony Gergely - tudta meg híradónk. A kispesti polgármestert tavasszal nevezte ki a főpolgármester a korrupcióellenes bizottság elnökévé annak ellenére, hogy több baloldali politikus is kifogásolta ezt. 2021-ben indul minden idők legnagyobb otthonteremtési programja – mondta a Kopp Mária Intézet Népesedésért és a Családokért elnöke. Fűrész Tünde emlékeztetett: 6 millió forintig úgy újíthatják fel ingatlanaikat a családok, hogy abból 3 millió forintot támogatásként visszatérít az állam és az egész összegre kedvezményes kölcsönt biztosítanak azoknak, akik erre igényt tartanak. 2020. december 31-ei hatállyal visszavonta Galambos Dénes volt fideszes parlamenti képviselő miniszterelnöki biztosi kinevezését Orbán Viktor. Összegyűlt a kellő mennyiségű aláírás Svédországban a székely petíció aláírásgyűjtésén - számolt be híradónknak az írdalá.hu kampányfőnöke. Pesty László elmondta: már napokkal ezelőtt látszott, hogy még idén sikerülhet elérni Svédországban a törvényben meghatározott limitet, végül meglett a szükséges 15 ezer szignó. A „jóságot nem ismerő” mai emberiség ébredését sürgette Ferenc pápa, miközben az egyszerű jászolban született gyermek Jézust idézte példaként szenteste a majdnem teljesen üres Szent Péter-bazilikában bemutatott misén. A pápa homíliájában a lelkeket üresen hagyó sikervágy helyett „ingyen adott, fáradhatatlan, konkrét” szeretetet sürgetett, azt hangsúlyozva, hogy korunk emberének saját magán való siránkozás helyett a szenvedők könnyeit kell letörölni. Minden korábbinál nagyobb szükségünk van a testvériségre - hangoztatta virtuális karácsonyi üzenetében Ferenc pápa, emlékeztetve az ökológiai válságra és a világjárvány által súlyosbított gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségekre. Megállapodás született az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről - jelentette be a londoni miniszterelnöki hivatal. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről született megállapodás tisztességes, kiegyensúlyozott és igazságos - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről született megállapodás a szabadkereskedelmi egyezmények új generációját jelenti - mondta Michel Barnier, az EU főtárgyalója. London január 1-jétől beszünteti az emberek szabad mozgását biztosító uniós jog érvényesítését, és mindenkire egyformán érvényes, pontozásos elbírálási bevándorlási szabályozást léptet életbe. Azok az uniós polgárok, akik törvényesen laknak Nagy-Britanniában, megtarthatják összes megszerzett jogosultságuk. Negatív teszt fejében komppal és a Csalagúton keresztül is engedélyezték a francia hatóságok, hogy Nagy-Britanniából átkeljenek a csatornán a teherautó-sofőrök. Erről Magyarország londoni nagykövete tájékoztatta a Hír Televíziót. Kumin Ferenc kiemelte, a több száz magyar kamionsofőr megérti, elfogadja, de az ünnepre való tekintettel mentálisan nehezen viseli a koronavírus mutációja nyomán kialakult rendkívüli helyzetet. Kumin Ferenc megerősítette, díjmenetesen kapnak élelmiszert és vizet a sofőrök, továbbá a szigetországban élő magyar közösségek is segítséget nyújtanak. Brit és lengyel katonák, valamint francia tűzoltók is bekapcsolódtak a hét eleji francia határzár miatt Angliában feltorlódott több ezer kamion sofőrjeinek koronavírus-tesztelésébe. A világon 79,3 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,7 millió, a gyógyultaké 44,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Szinte valamennyi Magyarországgal szomszédos államokban stagnált vagy tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése. Ukrajnában március óta már több mint 1 millió fertőzöttet regisztráltak a hatóságok. Romániában és Szerbiában 4-5 ezer körül mozog a napi új esetszám. Romániában meghaladta a 15 ezret a koronavírus-járványnak tulajdonított halálesetek száma. A szlovén kormány december ma déltől 20 óráig feloldotta a lakhelyelhagyási tilalmat, két háztartásból legfeljebb hat emberig engedélyezik a gyülekezést, a 15 évesnél fiatalabbakat nem számítják bele ebbe. Megjelent Németországban az új típusú koronavírus Egyesült Királyságban azonosított mutációja, amely a kutatók szerint akár 70 százalékkal fertőzőbb lehet az eddigieknél. A YouGov közvélemény-kutató társaság adatai szerint a német lakosság csaknem kétharmada beoltatná magát az új típusú koronavírus ellen. Holnaptól ismét szigorú szabályok lesznek érvényben Ausztriában, visszaáll ugyanis az ünnepekre felfüggesztett kijárási korlátozás. Izraeli agresszióra válaszolt a szíriai légvédelem Maszjaf település térségében, Hama tartományban - közölte a szíriai állami televízió. Legalább hat Irán-barát fegyveres meghalt egy közép-szíriai célpont elleni izraeli rakétatámadásban - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja. Súlyos aggodalmát fejezte ki az afgán kormány, miután nyilvánosságra kerültek videofelvételek, amelyeken tálib vezetők feltételezhetően sebesült harcosaikat látogatják pakisztáni kiképzőtáborokban és városokban. Afganisztán azzal vádolja Pakisztánt, hogy támogatást és menedéket nyújt az afgán kormány megdöntéséért harcoló radikális iszlamista táliboknak. Iszlámábád ezt következetesen tagadja. Megpróbálják felébreszteni a mesterséges kómából a megkéselt rendőrt. A 26 éves őrmester továbbra is életveszélyben van, de állapota stabil. A megsérült járőr társa, megfigyelés után elhagyhatta a kórházat, pszichológus segít neki feldolgozni a traumát. Autóbalesetben meghalt egy fiatal férfi Beremend és Nagyharsány között - közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara összesítése szerint a fogyasztóvédelmi ügyekben eljáró békéltető testületek 2019-ben országosan összesen 10 501 ügyet zártak le, számuk 2020-ben is hasonlóképpen alakulhat. Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatott sikereinek egyik titka, hogy a kölcsönös bizalom az alapja a játékosokkal való kapcsolatának. A koronavírus-járvány miatt az U17-es és az U20-as férfi labdarúgó-világbajnokságot nem rendezik meg jövőre - közölte a nemzetközi szövetség.