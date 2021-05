Svédországban drasztikusan nőtt a halálos lövöldözések száma

465 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 804 032 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 27 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 709-re emelkedett. Ha Magyarország így halad tovább a koronavírus elleni védőoltások terén, az idei nyár sokkal szabadabb lesz, mint a tavalyi - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Sem az egyetemen, sem az Országos Tudományos Diákköri Tanácsnál nincs meg Karácsony Gergely szakdolgozata - írja a Magyar Nemzet. A lapnak Karácsony sajtóosztálya azt írta, a főpolgármester, ha ideje engedi, megkeresi diplomamunkájának saját példányát. Karácsony Gergely nemrég maga számolt be arról, hogy nem volt jó tanuló, és fogalma sincs, hol van az érettségi bizonyítványa. Főpolgármesternek lenni egész embert kívánó feladat, így fennáll a veszélye annak, hogy Karácsony Gergely a miniszterelnöki kampánya miatt elhanyagolja a város ügyeit - mondta a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Fürjes Balázs Magyarország élőben című műsorunkban hangsúlyozta, hogy a főpolgármestert megválasztása óta jobban foglalkoztatja az országos politika, mint a városvezetés. Selmeczi Gabriella szerint az LMBTQ mozgalom nyugaton már tett arra utaló magatartást, miszerint érzékenyíteni szeretne a pedofilok iránt, ezt pedig csírájában kell elfojtani. Nem bújhatnak el a pedofilok az igazságszolgáltatás elől - mondta az Informátor című műsorunkban a Fidesz frakcióvezető-helyettese. A gazdák megbecsülését és a vidék megújítását segíti a jövő évi költségvetés - mondta Nagy István agrárminiszter. Javul a kistelepüléseken élők életminősége a Magyar falu programnak köszönhetően - közölte Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Keddtől lehet pályázni a külföldi továbbtanulást támogató Stipendium Peregrinum ösztöndíjra - mondta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Mádl Ferenc magáénak tudhatta az ország nagyrabecsülését - hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök a Mádl Ferenc néhai államfő halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett koszorúzási ünnepségen. Az egyre radikálisabbá váló baloldali liberális erők arra tesznek kísérletet, hogy balra tolják a politikai játékteret Európában - jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője. A brit miniszterelnök londoni irodájában fogadta Orbán Viktort. A kormányfő a találkozó után a Hír Tv-nek hangsúlyozta: az Egyesült Királyság és Magyarország az uniós oltási lista elején állnak, így remélhetőleg minél előbb kétoldalú utazási megállapodás születhet az országok között. Minden olyan megállapodás megszületett Nagy-Britanniával, amely a Brexit utáni együttműködés feltételeinek rendezéséhez volt szükséges - mondta a külgazdasági és külügyminiszter Londonban. Magyarország adta a legsikeresebb választ az Európai Unión belül a koronavírus-járvány gazdasági következményeire - mondta Szijjártó Péter. Európát csak Orbán Viktorral lehet továbbépíteni - mondta Armin Laschet, a német kereszténydemokraták és keresztényszocialisták kancellárjelöltje. Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke szerint a kelet-nyugati megosztottság továbbra is jelen lesz a kontinensen, és ezen csak a lengyelekkel és a magyarokkal együtt lehet dolgozni. A világon több mint 169 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,5 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A lakosság 60 százalékát szeretné beoltani a koszovói kormány az év végéig - közölte Arben Vitia egészségügyi miniszter. Románia megkezdte a 12-15 éves gyerekek koronavírus elleni oltását, még mielőtt Brüsszel hivatalosan engedélyezte volna ezt. Ukrajnában kismértékben lassult a koronavírus-járvány terjedése, mintegy 3100, az előző napinál kétszázzal kevesebb új beteget jegyeztek fel. A brit gyógyszerügynökség engedélyezte a Johnson & Johnson leányvállalata, a Janssen koronavírus elleni oltóanyagát - közölte a londoni egészségügyi minisztérium. A koronavírus-járvány elleni intézkedések újabb enyhítését jelentette be Hollandia, Írország és Olaszország. Vietnami tudósok azonosították a koronavírus egy új változatát, amely a brit és indiai mutáns keveréke - közölte a vietnami egészségügyi miniszter a Pham Minh Chinh kormányfő elnökletével tartott össznemzeti tanácskozáson. A Kongói Demokratikus Köztársaság parlamentjének 32 tagja hunyt el a koronavírus-járvány következtében - közölte az ötszáz tagú Nemzeti Tanács alelnöke. Azerbajdzsán közölte, hogy egy katonája megsebesült, amikor az örmény erők azeri állásokat lőttek, amit azonban Örményország tagad. Az Örményország és Azerbajdzsán közötti határ mentén kiújult konfliktus veszélyes és aggasztó, a feszültség azonnali enyhítésére van szükség - jelentette ki az Európai Unió külügyi szolgálatának szóvivője. Kívülről vezérelt kísérlet történik arra, hogy ismét az elmúlt év augusztusának szintjére destabilizálódjon a helyzet Fehéroroszországban - jelentette ki Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök. Az Európai Bizottság 3 milliárd eurós gazdasági csomagot terjesztett elő Fehéroroszország demokratikus átmenetének támogatására - közölte az uniós bizottság. Mintegy 120 ezren kényszerültek elmenekülni otthonukból a mianmari hadsereg és etnikai gerillacsoportok közötti harcok elől a február eleji puccs óta - közölte az ENSZ. Mintegy 400 ezer ember szorul segítségre és védelemre, miután kénytelen volt elmenekülni otthonából a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén a múlt héten történt vulkánkitörés és az azt követő földrengések miatt - közölte az ENSZ. Életének 80. évében elhunyt Jankovics Marcell, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke, a nemzet művésze, rajzfilmrendező, grafikus, könyvillusztrátor, művelődéstörténész Megemlékezéseket tartottak a Hableány sétahajó tragédiájának második évfordulóján. Az Ökumenikus Egyház megemlékezésén hajóval keresték fel a baleset helyszínét, a Terrorelhárítási Központ munkatársai a Margit híd pesti hídfőjénél helyeztek el koszorút. Simon Yates nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 19. szakaszát, melyen Egan Bernal maradt az élen összetettben, Valter Attila a 14. helyre lépett előre. Női röplabda Európa-liga: Magyarország - Horvátország 3:2 A magyar juniorok folytatták remeklésüket az Eszéken zajló sportlövő Európa-bajnokságon, a férfi puskás csapat összetettben ezüst-, míg a női sportpisztolyos csapat bronzérmet szerzett. Hat év után ismét a Ferencváros nyerte a női kézilabda NB I-et, miután idénybeli utolsó mérkőzésén házigazdaként 35:21-re legyőzte az MTK-t. Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó Szövetség elnöke támogatja azt az elképzelést, hogy 2025-től a Bajnokok Ligájában négyes döntő legyen.