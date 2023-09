Svédország még soha nem látott ilyet: bevethetik a hadsereget a háborúzó bandák ellen

Az egykor Európa és a világ egyik legbékésebb és legfejlettebb országának számító Svédországban korábban elképzelhetetlen méreteket öltött a fegyveres bűnözés.

A lövöldözések és robbantások már az előző egy-két évben rekordszintűek voltak, de az elmúlt napokban még tovább romlott a helyzet.

Szerda éjjel egy 18 éves fiatalembert lőttek agyon Stockholm egyik elővárosában. Alig néhány órával később egy másik férfit öltek meg, egy továbbit pedig megsebesítettek Stockholm közelében.

- hívta fel rá a figyelmet csütörtök este Napi aktuális című műsorunkban Bugnyár Zoltán, a HírTV skandináviai tudósítója.

Elmondása szerint a bevándorló hátterű bűnözői bandákból a rendőrség országosan mintegy 300-at tart nyilván.

amik pedig a tömeges, kontrollálatlan bevándorlás, majd az elégtelen integráció miatt alakultak ki. Svédországban egyrészt harmadik világbeli és balkáni bevándorlók által lakott körzetek alakultak ki – a svéd hivatalos nyelvhasználatban nem mondják ki a gettó szót, helyette úgy fogalmaznak, „sérülékeny területekről” van szó.

A Mandiner emlékeztetett, lassan egy év eltelt a szocdemeket leváltó, rendpárti ígéretekkel győzelmet elérő svéd jobboldali kormány megalakulása óta.

A svéd kormányoldal és a szocdem ellenzék most egymással versengve fogalmaznak meg korábban elképzelhetetlennek tartott, radikális üzeneteket.

Magdalena Andersson, Svédország előző, szociáldemokrata kormányfője, a párt elnöke csütörtökön arról beszélt: nyitottak arra, hogy a hadsereget is bevessék a háborúzó bandék ellen. Sürgette a kormány határozott fellépését, és arról is beszélt:

„Amit most a rendőrség csinál, a hadsereg is meg tudja csinálni. A hadseregnek megvan a technikai tapasztalata is, amit fel lehet használni”