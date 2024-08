Súlyosan sérülnek a rabok jogai az olasz börtönökben + videó

Megosztás itt:

Iaria Salis a Zöldek és Olasz Baloldal Szövetsége párt európai uniós képviselője korábban Magyarországot vádolta a világsajtó előtt a börtönviszonyok miatt. Most azonban kénytelen belátni, hogy hazájában rosszabb a helyzet. A vád szerint Salis a budapesti utcákon ártatlan embereket bántalmazott súlyosan. A baloldal a budapesti börtönből az Európai Parlamentbe juttatta. Az olasz börtönökben állandósult felkelések miatt az újonnan megválasztott képvsielő szembesült a keserű tényekkel. Sajtóbeszámolók szerint Salis tegnap ellátogatott a milánói San Vittore börtönbe, hogy személyesen győződjön meg a fogva tartás körülményeiről. Kénytelen volt belátni, hogy súlyosan sérülnek az rabok jogai az olasz börtönökben. A közösségi médiába feltöltött rövid videóban összegzi, hogy pokoli állapotokkal szembesült. Azt is elmondja, hogy milyen megoldásokra lenne szükség, hogy Olaszország elérjen a börtönök nélküli társadalom fokára. A sajtó arról is beszámolt, hogy a szélsőbaloldali politikus arra biztatja a torinói börtönben fogvatartott nőket, hogy tartsanak éhségsztrájkot és így kényszerítsék a kormányt könnyítő rendelkezések bevezetésére. Óriási felháborodást váltott ki az is, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt megfélemlítő videót osztott meg a közösségi médiában Salis közvetlen munkatársa, aki az Európai Parlamentben segíti majd tevékenységét. Melonit szimbolizáló égő bábu látható a felvételen, amely mellé a következő van bejegyezve: "Pusztulj te szemét!" Ugyanaz a személy a rendfenntartók meggyalázására is közzétett egy fotót, melyen egy rendőr látható térdre esve miközben öt bűnöző bottal veri. Az Olasz Testvérek párt politikusai és a rendőr szakszervezetek felszólították Ilaria Salist, hogy azonnal távolítsa el gyűlöletet szító európai parlamenti munkatársát.