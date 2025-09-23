Súlyos társadalmi problémákat okoz az illegális migráció Franciaországban + videó

Az elmúlt évtizedek francia bevándorláspolitikája és az új kormány tervezett megszorításai miatt tapinthatóvá vált a feszültség társadalomban. Számos nagyvárosban több helyen is vannak olyan körzetek, ahol a hatóságok nem tanácsolnak a turistáknak. Kapcsoltunk Párizsba, ahol ott van kolléganőnk Futó Boglárka.
A legújabb információk szerint Magyar Péterék a 13. havi nyugdíj és a rezsicsökkentés eltörlését tervezik, ezzel pedig egyenesen a magyar választókra, elsősorban a nyugdíjasokra lőnének. A Tisza Párt mindezt a brüsszeli elit nyomására teszi, a magyar emberek érdekei ellenében.
Miért bújik Magyar Péter a mentelmi joga mögé? Az Európai Parlament döntése rávilágított arra, hogy a politikus függő helyzetbe került Brüsszelben. Hátborzongató paktum köttetett a hátunk mögött: cserébe a védelemért, Magyar Péter támogatja a háborút, a migrációt és az adóemeléseket.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A világ idei legerősebb trópusi vihara, a Ragasa közelít Dél-Kína partvidéke felé, ezért kedden Hongkongban, Makaón és a szomszédos Kuangtung tartományban is rendkívüli intézkedéseket vezettek be - jelentette a kínai állami média.