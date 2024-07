Súlyos hibát követ el, aki figyelmen kívül hagyja Oroszországot a nemzetközi kapcsolatokban + videó

Miniszterelnöksége idején Gyurcsány Ferenc több alkalommal is találkozott az orosz elnökkel, hivatalosan és magánemberként is. Felesége Dobrev Klára most mégis úgy fogalmazott közösségi oldalán, hogy szerinte ez a találkozó a magyaroknak okozza a legtöbb kárt . Erről is kérdeztük Somkuti Bálintot a Híradóban.

