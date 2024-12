Súlyos földrengés rázta meg Vanuatut

Megosztás itt:

A földrengés középpontja 57 kilométer mélyen volt, 30 kilométerre nyugatra a Csendes-óceán déli részén fekvő szigetcsoport legnagyobb városától, Port Vilától. Nem sokkal később egy 5,5-es erősségű utórengés is bekövetkezett.

A földrengés miatt a távközlési összeköttetések és az internetes tájékoztatás is megszakadt, de az első információk szerint a katasztrófa jelentős károkat okozott. A Fidzsi-szigeteken székelő vöröskereszt-központ szóvivője úgy nyilatkozott, hogy vanuatui irodájuk vezetője jelentős pusztításról számolt be, de később elvesztették vele a kapcsolatot. A vanuatui televízió sérülteket mentő csoportokról közölt felvételeket. Egy helyi újságíró X közösségi oldalon közzétett bejegyzése szerint a rendőrség egy halálos áldozatról és több, kórházba szállított sérültről számolt be.

Port Vilában jelentős károk keletkeztek külföldi diplomáciai képviseletek épületeiben is. Az Egyesült Államok átmenetileg leállította nagykövetségének munkáját.

Vanuatu körzetére a hatóságok a földrengés után szökőárriadót adtak ki, de ezt később visszavonták. Ausztrália és Új-Zéland hatóságai azt közölték, hogy országaik térségében nem kell cunamitól tartani.

MTI