Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 06. Csütörtök Lénárd napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Súlyos döntés hozott Petr Fiala kormánya

2025. november 06., csütörtök 13:52 | MTI
lemondás Prága Petr Fiala cseh kormány

Benyújtja lemondását a Petr Fiala vezette cseh koalíciós kormány - döntött csütörtöki ülésén Prágában a kabinet.

  • Súlyos döntés hozott Petr Fiala kormánya

"A kormány mai ülésén, a képviselőház alakuló ülésének befejezése után döntést hozott lemondásáról" - közölte Petr Fiala miniszterelnök újságírókkal. Megjegyezte: az általa vezetett kormány volt a második olyan jobbközép kabinet, amely kitöltötte teljes négyéves mandátumát.

"Lemondásunkat délután négy órakor átadom az államfőnek. Feltételezem, felkér arra, hogy ügyvivőként maradjunk hivatalban az új kormány megalakulásáig" - tette hozzá Petr Fiala.

A cseh alkotmány szerint a kormány azt követően nyújtja be lemondását, miután a választások eredménye alapján megalakul az új képviselőház. Az új cseh parlamenti alsóház hétfőn alakult meg.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

További híreink

Ne dobja ki a fiók alján porosodó egyforintost, milliókat érhet!

Aljas vádra hivatkozva feljelentették Dobrev Klárát

2 csillagjegy élete még Újév előtt fordulóponthoz érkezik

Kiderült, ki vezette az autót, amely vonat elé hajtott Szentmártonkátánál + fotó

"A sok álmatlan éjszaka, a fájdalmak" - Patai Anna emberpróbáló időszakról vallott

Génpiszkált szemét Ukrajnából

Nőtt a szentmártonkátai vonatbaleset halálos áldozatainak a száma

Ha a Liverpool nyer, mindannyian nyerünk – egy este az Albertben

Évi 3 milliárd már nem elég – Mutatjuk, mennyit ér valójában Szoboszlai Dominik

További híreink

Évi 3 milliárd már nem elég – Mutatjuk, mennyit ér valójában Szoboszlai Dominik

Figyelmeztetés: „Minden idők leghidegebb tele” jön – a rezsiharc most válik élet-halál kérdéssé

A magyar delegáció elindult történelmi útjára Washingtonba

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Évi 3 milliárd már nem elég – Mutatjuk, mennyit ér valójában Szoboszlai Dominik
2
Túltolták az ukrán toborzók: Angelina Jolie segélyt szállító sofőrjét is bezupálták
3
Figyelmeztetés: „Minden idők leghidegebb tele” jön – a rezsiharc most válik élet-halál kérdéssé
4
Krasznaja Vjeszna hírügynökség: Kárpátaljáért cserébe a magyar miniszterelnök támogatná Ukrajna EU-s integrációját
5
A magyar delegáció elindult történelmi útjára Washingtonba + videó
6
Megpróbálták eltussolni a tiszás adatszivárgást, csak nem sikerült + videó
7
Mély hallgatás övezi az Orbán-Trump találkozót Brüsszelben + videó
8
Január 1-től radikális változások lesznek az oroszországi sorkatonai szolgálatra való behívásban
9
A bolgárok is kiakadtak Soros Györgyékre
10
Orbán Viktor vezetésével elindult a magyar delegáció Washingtonba

Legfrissebb híreink

Szijjártó Péter szerint Trump hivatalba lépése óta beköszöntött a kétoldalú kapcsolatok új aranykora

Szijjártó Péter szerint Trump hivatalba lépése óta beköszöntött a kétoldalú kapcsolatok új aranykora

Évtizedes rekord, hogy idén 190 milliárd forintnyi amerikai vállalati beruházás jön Magyarországra, ami annak is köszönhető, hogy Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése óta beköszöntött a kétoldalú kapcsolatok új aranykora - jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Reykjavíkban, úton Washington felé.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A pápánál tárgyalt a palesztin elnök

A pápánál tárgyalt a palesztin elnök

 A XIV. Leó és Mahmúd Abbász közötti találkozón szó volt a gázai civil lakosság megsegítésének sürgősségéről, a konfliktus befejezéséről, valamint a két, egymás melletti izraeli és palesztin állam felé vezető út folytatásáról.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!