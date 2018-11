Súlyos csapást mértek „a kifejezetten brutális” terrorista szervezetre

2018. NOVEMBER 24., SZOMBAT MINISZTERELNÖKSÉG: A NEMZETI IDENTITÁS ÉS A BIZTONSÁG FOGLALKOZTATJA A MAGYAROKAT AZ UNIÓ JÖVÕJÉBEN. DEMETER MÁRTA NATO PARLAMENTI KÖZGYÛLÉSBÕL VALÓ VISSZAHÍVÁSÁT KÉRI A HONVÉDELMI BIZOTTSÁG. NOVÁK KATALIN: DECEMBER 1-JÉTÕL A KÉTGYERMEKESEK IS IGÉNYBE VEHETIK A 10 MILLIÓ FORINTOS KAMATTÁMOGATOTT HITELT. EMMI: 37 MILLIÁRD FORINT TÖBBLETTÁMOGATÁS AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPNAK. A SÜRGÕSSÉGI BETEGELLÁTÁS ELLENÕRZÉSÉBE FOGOTT AZ ÁSZ MAGYAR IDÕK. SZAKSZERVEZETEK: ELFOGADHATATLAN A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK TÖBB MÓDOSÍTÁSA. JOBBIK: CSALÁD- ÉS ÉLETELLENES A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK TERVEZETT MÓDOSÍTÁSA. AZ ADATHALÁSZ TÁMADÁSOKRA FIGYELMEZTET A FEKETE PÉNTEK KAPCSÁN A NEMZETI KIBERVÉDELMI INTÉZET. VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER: ERÕSÖDIK A TURISZTIKAI, AZ ENERGETIKAI ÉS AZ OKTATÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉS KAZAHSZTÁNNAL. 115 DARAB ÚJ TÍPUSÚ AUTÓBUSSZAL BÕVÜLT A VOLÁNBUSZ ZRT. FLOTTÁJA MINTEGY 10 MRD FORINT ÉRTÉKBEN, AZ AUTÓBUSZOK 80%-A MAGYAR GYÁRTMÁNY. ISKOLABUSZ-HÁLÓZATOT LÉTREHOZÁSÁT TERVEZI A KORMÁNY KÉT ÉVEN BELÜL - JELENTETTE BE PALKOVICS LÁSZLÓ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER. 5 FORINTTAL CSÖKKENT A BENZIN ÉS 6 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA. HIVATALOSAN ÚJRANYITOTTÁK A BUDAPESTI ÉSZT NAGYKÖVETSÉGET. SZIJJÁRTÓ KOPPENHÁGÁBAN: SZOROSABB LEHET A MAGYAR-DÁN EGYÜTTMÛKÖDÉS A MIGRÁCIÓS ÉS EURÓPAI POLITIKA TEKINTETÉBEN. ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ: MAGYAR FEJLESZTÉSÛ BIO-SZENNYVÍZTISZTÍTÓ KEZDTE MEG MÛKÖDÉSÉT HOLLANDIÁBAN MONDTA PÉNTEKEN KONINGSHOEVENBEN. 16 EURÓPAI ÁLLAM- ÉS KORMÁNYFÕ KÖZTÜK ÁDER JÁNOS ADOTT KI PÉNTEKEN KÖZÖS NYILATKOZATOT A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLENI KÜZDELEM ERÕSÍTÉSÉRE. OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTKÉRDÉSEKRÕL TÁRGYALT PÉNTEKEN BELGRÁDBAN KÁSLER MIKLÓS EMMI-MINISZTER. HÁROM HÓNAPOS FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK JANEZ JANSÁT, A SZLOVÉN DEMOKRATA PÁRT ELNÖKÉT KÉT ÚJSÁGÍRÓNÕ BECSMÉRLÉSE MIATT. THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ SZERINT AZ EU NEM FOG FELAJÁNLANI JOBB MEGÁLLAPODÁST A BREXITRÕL. NAGYSZABÁSÚ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKKEL KÉSZÜLNEK A BERLINI BREITSCHEID TÉR KARÁCSONYI VÁSÁRÁN, AMELYEN 2 ÉVE TERRORTÁMADÁS TÖRTÉNT. DONALD TRUMP ENGEDÉLYT ADOTT A DÉLI HATÁRRA VEZÉNYELT AMERIKAI KATONÁKNAK ERÕ ALKALMAZÁSÁRA. SPANYOLORSZÁGBAN KÉRNEK MENEDÉKET AZOK A DÉL-AMERIKAI MENEKÜLTEK, AKIK NEM JUTNAK EL AZ USÁ-BA. A ROMÁN KORMÁNY IDÉN MÁR A MÁSODIK KÖLTSÉGVETÉS-KIIGAZÍTÁST FOGADTA EL, AMELY TOVÁBBRA IS VÁLLALJA, HOGY 3% ALATT MARAD A HIÁNY. A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM SZANKCIÓKAT RENDELT EL A DZSAMÁL HASOGDZSI MEGGYILKOLÁSÁHOZ KÖTHETÕ 18 SZAÚDI ÁLLAMPOLGÁRRAL SZEMBEN. NÉMETORSZÁG ÉS DÁNIA UTÁN FINNORSZÁG IS ÚGY DÖNTÖTT, HOGY NEM SZÁLLÍT TÖBB FEGYVERT SZAÚD-ARÁBIÁNAK. MUNKÁCSI HÍRPORTÁL: ISMÉT UKRÁN NYELVÛ MAGYARELLENES ÓRIÁSPLAKÁTOKAT HELYEZTEK EL KÁRPÁTALJÁN. CSAKNEM TELJESEN SIKERÜLT MEGFÉKEZNI A KALIFORNIÁBAN PUSZTÍTÓ TÛZVÉSZT. A KALIFORNIAI TÛZVÉSZBEN EDDIG 86-AN HALTAK MEG, MINTEGY 500 EMBERT ELTÛNTKÉNT TARTANAK NYILVÁN. LEGKEVESEBB HÉT HALÁLOS ÁLDOZATA VAN AZ ÁRVÍZNEK AZ ÉSZAK-IRAKI SHIRKÁT VÁROSÁBAN ÉS KÖRNYÉKÉN, EZREK KÉNYSZERÜLTEK ELHAGYNI OTTHONUKAT. UTOLJÁRA VÉGEZTE EL AZ ARATÁSI SZERTARTÁST AKIHITO JAPÁN CSÁSZÁR, AKI JÖVÕ TAVASSZAL LEMOND A TRÓNRÓL. ELÜTÖTT EGY GYALOGOST EGY AUTÓ BÉKÉSCSABÁN, AZ ELGÁZOLT NÕ A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. EGYMÁSBA FUTOTT EGY KAMION ÉS KÉT AUTÓ A 74-ES FÕÚTON, ZALAEGERSZEGNÉL. AZ M2-ES AUTÓÚTON EGY AUTÓ ÉS KAMION ÜTKÖZÖTT GÖDNÉL, AZ AUTÓ VEZETÕJE A HELYSZÍNEN MEGHALT. BKK: SZOMBATON FORGALOMKORLÁTOZÁSOK LESZNEK AZ ANDRÁSSY ÚT KÖRNYÉKÉN, MERT A HÕSÖK TERÉN KONCERTET RENDEZNEK. BKK: KARBANTARTÁS MIATT VÁLTOZIK A RÁCKEVEI, A GÖDÖLLÕI ÉS A CSÖMÖRI HÉV MENETRENDJE A HÉTVÉGÉN. PERÚJÍTÁST RENDELT EL PORTIK TAMÁS EGYIK BÜNTETÕPERÉBEN JOZEF ROHÁC VALLOMÁSA ALAPJÁN A FÕVÁROSI ÍTÉLÕTÁBLA.