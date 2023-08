Súlyos büntetés jár a gyújtogatóknak Görögországban

Megosztás itt:

Az ország klímaügyi és polgári védelemért felelős minisztere közölte: a bírság mértéke akár a 30 ezer eurót azaz 11,5 millió forintot is meghaladhatja, és az elkövetőknek - amellett, hogy börtönbe is kerülhetnek - ezentúl az oltás költségeit is viselniük kell. Az emelés elsődleges célja a megelőzés. Júliusban, amikor körülbelül 1470 erdőtüzet jelentettek országszerte, alig 21 letartóztatást hajtottak végre.