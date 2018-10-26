2018. október 26.,
péntek, Dömötör napja

Súlyos a helyzet Jordániában

Hír TV

2018. október 26., péntek 16:00

A jordániai áradásban eddig tizenkilenc ember, többségük tizennégy év alatti gyermek, vesztette életét.

Negyvennégy diák látogatott el a Holt-tengerhez, hét felnőtt kíséretében. A hirtelen lecsapódó esőzés alatt összeomlott egy híd, az iskolabuszt pedig elsodorta az áradás.

A teljes riport:

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