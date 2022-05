Sullivan: Észak-Korea akár atomfegyvereket is tesztelhet Biden szöuli látogatása idején

Megosztás itt:

"Felkészülünk minden eshetőségre, még annak a lehetőségére is, hogy ilyen provokáció történik mialatt Koreában, illetve Japánban leszünk" - mondta a nemzetbiztonsági tanácsadó. "Az ügyben szorosan egyeztetünk koreai és japán szövetségeseinkkel" - hangsúlyozta Sullivan, hozzátéve, hogy az amerikai kormány Kínával is felvette a kapcsolatot a phenjani vezetés esetleges provokációi miatt. Biden csütörtökön indul első ázsiai körútjára, mióta hivatalba lépett. Első állomása Dél-Korea lesz, majd vasárnap Japánba indul tovább. Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház szóvivője szerdán közölte, hogy Biden dél-koreai útja során nem fog ellátogatni a két Koreát elválasztó demilitarizált sávba. Észak-Korea az idén már több alkalommal tesztelt nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákat. Washington és Szöul is attól tart, hogy a megrekedt nukleáris leszerelési tárgyalások közepette a kommunista állam ismét elkezdheti atomfegyverek tesztelését, amivel 2017-ben felhagyott.

MTI