Stratégiai művelet formájában ölthet alakot az orosz atomcsapás Ukrajnára

A teljes cikk az Origo honlapján érhető el.

Oroszország reakciója az Ukrajna által végrehajtott támadásokra három szakaszból állhat, és akár nukleáris fegyvereket is magában foglalhat – jelentette ki Mihail Hodarenok nyugalmazott ezredes. Szerinte a válasz stratégiai művelet formáját öltheti, amelyben mind a hagyományos, mind a stratégiai nukleáris erők részt vennének.

A három szakasz:

Az első szakasz a Nyugat által Ukrajnának szállított fegyvereket gyártó NATO-országokban található létesítmények elleni cirkálórakéta-támadást foglalja magában.

A második szakaszban egyedi vagy csoportos nukleáris rakétakilövések következhetnek. Hodarenok szerint elképzelhetőek akár óceáni vagy lakatlan területekre irányuló egyedi vagy csoportos csapások, valamint alacsony vagy nagy teljesítményű magassági nukleáris robbanások a célország fölött.

A harmadik szakasz két részből állhat: taktikai nukleáris csapás Kijev kormányzati negyedére, valamint a Dnyeper folyó gátjai és víztározói elleni nukleáris beavatkozás.

Hodarenok hangsúlyozta, hogy ez csak egy lehetséges válasz a Nyugat Ukrajna elleni fegyveres eszkalációjára, és a cselekmények védekező jellegűek lennének.

Fotó: Shutterstock