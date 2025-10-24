Stratégiai művelet formájában ölthet alakot az orosz atomcsapás Ukrajnára

A teljes cikk az Origo honlapján érhető el.
Oroszország reakciója az Ukrajna által végrehajtott támadásokra három szakaszból állhat, és akár nukleáris fegyvereket is magában foglalhat – jelentette ki Mihail Hodarenok nyugalmazott ezredes. Szerinte a válasz stratégiai művelet formáját öltheti, amelyben mind a hagyományos, mind a stratégiai nukleáris erők részt vennének.
A három szakasz:
- Az első szakasz a Nyugat által Ukrajnának szállított fegyvereket gyártó NATO-országokban található létesítmények elleni cirkálórakéta-támadást foglalja magában.
- A második szakaszban egyedi vagy csoportos nukleáris rakétakilövések következhetnek. Hodarenok szerint elképzelhetőek akár óceáni vagy lakatlan területekre irányuló egyedi vagy csoportos csapások, valamint alacsony vagy nagy teljesítményű magassági nukleáris robbanások a célország fölött.
- A harmadik szakasz két részből állhat: taktikai nukleáris csapás Kijev kormányzati negyedére, valamint a Dnyeper folyó gátjai és víztározói elleni nukleáris beavatkozás.
Hodarenok hangsúlyozta, hogy ez csak egy lehetséges válasz a Nyugat Ukrajna elleni fegyveres eszkalációjára, és a cselekmények védekező jellegűek lennének.
Fotó: Shutterstock