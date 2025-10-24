Keresés

2025. 10. 24. Péntek Salamon napja
Külföld

Stratégiai művelet formájában ölthet alakot az orosz atomcsapás Ukrajnára

2025. október 24., péntek 18:40 | Origo
Putyin atomfegyverek Zelenszkij Háború Ukrajnában Tomahawk-rakéták

Oroszország „döbbenetes választ” adhat az Ukrajna által végrehajtott támadásokra – három szakaszra bontott stratégiai műveletben, amelybe akár nukleáris fegyvereket is bevonhatnak. Az orosz vezetés szerint minden amerikai Tomahawk-csapás Oroszország területe ellen súlyos következményekkel járna, miközben Putyin továbbra is a párbeszéd fontosságát hangsúlyozza.

  Stratégiai művelet formájában ölthet alakot az orosz atomcsapás Ukrajnára

teljes cikk az Origo honlapján érhető el.

Oroszország reakciója az Ukrajna által végrehajtott támadásokra három szakaszból állhat, és akár nukleáris fegyvereket is magában foglalhat – jelentette ki Mihail Hodarenok nyugalmazott ezredes. Szerinte a válasz stratégiai művelet formáját öltheti, amelyben mind a hagyományos, mind a stratégiai nukleáris erők részt vennének.

A három szakasz:

  • Az első szakasz a Nyugat által Ukrajnának szállított fegyvereket gyártó NATO-országokban található létesítmények elleni cirkálórakéta-támadást foglalja magában.
  • A második szakaszban egyedi vagy csoportos nukleáris rakétakilövések következhetnek. Hodarenok szerint elképzelhetőek akár óceáni vagy lakatlan területekre irányuló egyedi vagy csoportos csapások, valamint alacsony vagy nagy teljesítményű magassági nukleáris robbanások a célország fölött.
  • A harmadik szakasz két részből állhat: taktikai nukleáris csapás Kijev kormányzati negyedére, valamint a Dnyeper folyó gátjai és víztározói elleni nukleáris beavatkozás.

Hodarenok hangsúlyozta, hogy ez csak egy lehetséges válasz a Nyugat Ukrajna elleni fegyveres eszkalációjára, és a cselekmények védekező jellegűek lennének.

Fotó: Shutterstock

 

Háború Ukrajnában

