Stratégiai fordulat: így készül Oroszország a hosszú, eszkalálódó háborúra a Nyugat ellen – Robert C. Castell + videó
2025. szeptember 27., szombat 22:00
| Magyar Nemzet
Egy friss ISW-jelentés igazi fordulópontot jelezhet az orosz–ukrán háborúban: Oroszország stratégiai élőerő-tartalékot alakít ki, jelezve, hogy a cél a háború megnyerése, nem a lezárása. Az elemzés rávilágít a kételyekre is – honnan jön a hirtelen veszteségcsökkenés? Kitérünk a politikai következményekre is, vajon ez Oroszország felkészülése egy eszkalálódó konfliktusra a kollektív Nyugattal szemben?
Globálban a történelem egyik legszörnyűbb, de gyakran elhallgatott fejezete is előkerül: a Belga-Kongóban történt brutális népirtást, ahol II. Lipót belga király gyarmati uralma alatt milliók haltak meg a gumi- és elefántcsonttermelés kíméletlen maximalizálása közben. A műsor párhuzamba állítja ezt a véres múltat a jelenkori, finomabb eszközökkel zajló "modern gyarmatosítással" – a gazdasági függőséggel, a politikai zsarolással és a szuverenitás csorbításával.
Botrány a botrányban! Miután a baloldali média nagy csinnadrattával robbantotta a Szőlő utcai rágalmazásos sztorit, ami nyilvánvalóan egy kétségbeesett kísérlet volt a kormány buktatására, most hirtelen mindenki mosakszik. Bayer Zsolt és Ambrózy Áron leleplezik, hogyan menekülnek a felelősök a süllyedő álhírkampány fedélzetéről, miközben cinikusan próbálják elhitetni a nyilvánossággal, hogy nincs itt semmi látnivaló.
Enyhe ítélet született a müncheni bíróságon! A szélsőbaloldali Hanna S.-t öt év börtönre ítélték a budapesti "embervadászatban" való részvételért. Annak ellenére kapott enyhébb büntetést, hogy az ügyészség gyilkossági kísérlet vádja miatt kilenc évet kért! A támadássorozat, amelyben több ember súlyosan megsérült, a bíróság szerint "hajsza" is volt.
Belgium nemet mondott! Bart De Wever miniszterelnök nagyon világosan kijelentette: Putyin pénzét nem lehet elvenni, mert ez az euróövezet összeomlásához vezethet! A 200 milliárd eurós orosz vagyon sorsa a brüsszeli Euroclear kezében van, de a belga vezető Merz kancellár támogatása ellenére sem hajlandó belemenni a kockázatos tervbe.