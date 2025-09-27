Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 27. Szombat Adalbert napja
Jelenleg a TV-ben:

Hat hét boldogság

Következik:

Hazahúzó 01:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Stratégiai fordulat: így készül Oroszország a hosszú, eszkalálódó háborúra a Nyugat ellen – Robert C. Castell + videó

2025. szeptember 27., szombat 22:00 | Magyar Nemzet

Egy friss ISW-jelentés igazi fordulópontot jelezhet az orosz–ukrán háborúban: Oroszország stratégiai élőerő-tartalékot alakít ki, jelezve, hogy a cél a háború megnyerése, nem a lezárása. Az elemzés rávilágít a kételyekre is – honnan jön a hirtelen veszteségcsökkenés? Kitérünk a politikai következményekre is, vajon ez Oroszország felkészülése egy eszkalálódó konfliktusra a kollektív Nyugattal szemben?

  • Stratégiai fordulat: így készül Oroszország a hosszú, eszkalálódó háborúra a Nyugat ellen – Robert C. Castell + videó

Fotó: Csudai Sándor

További híreink

Gyilkos virágok, amelyek bárki kertjében támadhatnak

Megtörte a csendet! - Trump leleplezte a titkos Orbán-telefonhívás tartalmát: ennyit az orosz olajról

„Kómában van, és nem tudjuk, fel fog-e ébredni” - a rajongók teljesen összetörtek Lewis Hamilton híre hallatán

Még Varga Barnabást is kiakasztotta a Ferencváros játékosa – ez lett a veszte

Mi történik? Gyermeke neve miatt darabokra tépik Tuvic Szandit!

Nógrádi György: Ukrajna két fő ellensége Oroszország és Magyarország

Itt az újabb vérlázító ügy – újabb botrány tört ki Ursula von der Leyen körül

Arne Slot: Az első félidő után örülhettünk, hogy csak egy gól a hátrányunk...

Óriási titok derült ki!: a BMW-gyár csak a kezdet – Orbán Viktor Debrecenben elárulta, mi jön még

További híreink

Óriási titok derült ki!: a BMW-gyár csak a kezdet – Orbán Viktor Debrecenben elárulta, mi jön még

Meg is erőszakolta a cimboráját, nem volt elég a verekedés: férfit erőszakoltak és fosztottak ki Pakson

Katasztrófa küszöbén? - Zelenszkij bejelentette, hogy válaszlépés jön az állítólagos magyar drónok ellen

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megtörte a csendet! - Trump leleplezte a titkos Orbán-telefonhívás tartalmát: ennyit az orosz olajról
2
Katasztrófa küszöbén? - Zelenszkij bejelentette, hogy válaszlépés jön az állítólagos magyar drónok ellen
3
Kihagyhatatlan: Magyarország nélkül elfelejtheti Európa a drónfalat! - Szalay-Bobrovniczky keményen odaszólt
4
Kőkemény ígéret: A magyaroknak nem kell Ausztriába járni! – Lázár János bemutatta a 200 milliárdos tervet! + videó
5
Óriási titok derült ki!: a BMW-gyár csak a kezdet – Orbán Viktor Debrecenben elárulta, mi jön még
6
Kollár Kinga szakított a valósággal is: A Tisza Párt szerint lehetetlen félretenni – a banki adatok és az Eurostat viszont brutális megtakarításról beszélnek
7
Így bukott le a Szőlő utcai igazgató: Luxus, Lexus, titokzatos állás
8
Majdnem tökéletes: államellenes szervezkedés volt - pánikban a külföldről irányított ellenzék
9
Tarr Zoltán végleg porrá zúzta Magyar Pétert: a választásig „nem szabad őszintén belemenni a komoly ügyekbe” + videó
10
A magyar kormányfő, Orbán Viktor szerint Zelenszkij Ukrajnája, a NATO és az EU támogatása nélkül már rég összeomlott volna

Legfrissebb híreink

Mi köti össze II. Lipót belga király brutális uralmát a modernkori nyugati zsarolással? – Globál Nógrádi Györggyel + videó

Mi köti össze II. Lipót belga király brutális uralmát a modernkori nyugati zsarolással? – Globál Nógrádi Györggyel + videó

 Globálban a történelem egyik legszörnyűbb, de gyakran elhallgatott fejezete is előkerül: a Belga-Kongóban történt brutális népirtást, ahol II. Lipót belga király gyarmati uralma alatt milliók haltak meg a gumi- és elefántcsonttermelés kíméletlen maximalizálása közben. A műsor párhuzamba állítja ezt a véres múltat a jelenkori, finomabb eszközökkel zajló "modern gyarmatosítással" – a gazdasági függőséggel, a politikai zsarolással és a szuverenitás csorbításával.
Összeomlott egy kormányt buktatni szándékozó álhír: Magyar Nemzet – Pikk + videó

Összeomlott egy kormányt buktatni szándékozó álhír: Magyar Nemzet – Pikk + videó

 Botrány a botrányban! Miután a baloldali média nagy csinnadrattával robbantotta a Szőlő utcai rágalmazásos sztorit, ami nyilvánvalóan egy kétségbeesett kísérlet volt a kormány buktatására, most hirtelen mindenki mosakszik. Bayer Zsolt és Ambrózy Áron leleplezik, hogyan menekülnek a felelősök a süllyedő álhírkampány fedélzetéről, miközben cinikusan próbálják elhitetni a nyilvánossággal, hogy nincs itt semmi látnivaló.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

9 év helyett 5:bársonyos ítélet a budapesti embervadászatért – A német bíróság elnézte a gyilkossági kísérletet?

9 év helyett 5:bársonyos ítélet a budapesti embervadászatért – A német bíróság elnézte a gyilkossági kísérletet?

 Enyhe ítélet született a müncheni bíróságon! A szélsőbaloldali Hanna S.-t öt év börtönre ítélték a budapesti "embervadászatban" való részvételért. Annak ellenére kapott enyhébb büntetést, hogy az ügyészség gyilkossági kísérlet vádja miatt kilenc évet kért! A támadássorozat, amelyben több ember súlyosan megsérült, a bíróság szerint "hajsza" is volt.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!