Stockholm keményebben lép fel a gyerekeket bántalmazók és molesztálók ellen

350 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 804 382 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 19 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 728-ra emelkedett. Több mint 5 ötmillió 137 ezer embert oltottak be Magyarországon, közülük 3 millió 582 ezren már a második adag vakcinát is megkapták. Egy nemzet jövőjét a gyermekek jelentik - hangsúlyozta Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője a gyereknap alkalmából. A miniszterelnök is kapott beírást iskolás korában - mondta a Kormányinfó plusz gyermeknapi különkiadásában Orbán Viktor. A videóban gyerekek kérdéseire válaszoltak kormánypárti politikusok. Gyurcsány Ferenc nem szereti, ha szembesítik a valósággal - így reagált a kormánypártok kommunikációs igazgatója arra, hogy a DK leutánozta a Fidesz-KDNP ellenzéki vezetőről szóló videóját. Hollik István közölte: a videójuk azt mutatta be, hogy a Gyurcsány-kabinet válságba vezette az országot, a DK vezetőjének összeállításából viszont csak az derült ki, hogy Gyurcsány Ferenc filmje nagyon gyenge lett, az ellenzéki vezető rossz rendező. Életveszélyes fenyegetéseket is kaptak az őszödi beszédről és a 2006-os tüntetésekről szóló film színészei - mondta a Hír TV Bayer Show című műsorában a film producere. Kálomista Gábor szerint kettős mércét alkalmaznak azok, akik bírálják a filmet. A producer hangsúlyozta: a színészek, akik a filmben játszanak csak a munkájukat végzik, nem válnak jobb vagy baloldalivá azzal, hogy egy politikai krimiben szerepet vállaltak. 2006-ban a brutális rendőri fellépés miatt nemcsak a fél szemét, hanem mindenét elveszítette - nyilatkozta híradónknak Nagy László. A férfi azt mondta: soha nem lehet elfelejteni és megbocsátani azt, amit Gyurcsány Ferenc és az utasítására cselekvő rendőrök tettek 15 évvel ezelőtt. Karácsony Gergely főpolgármester hazugságspirálba keveredett, és abban vergődik már hetek óta - jelentette ki Lánczi Tamás politológus a Kossuth rádióban. A megkérdezettek közel kétharmada közepes, illetve gyenge főpolgármesternek tartja Karácsony Gergelyt – derül ki a Századvég kutatásából. A felmérés rávilágított: a válaszadók 53 százaléka szerint rossz irányba mennek a dolgok, míg csupán 37 százaléknyian értékelik pozitívan a budapesti fejleményeket. A Századvég felméréséből kiderült, hogy a budapestiek szerint Tarlós István jobb gazdája volt a fővárosnak, mint a jelenlegi főpolgármester. Az egészségügy költségvetése a következő évben 2800 milliárd forint lesz – tudatta Kásler Miklós. Az emberi erőforrások minisztere közölte: ez 1700 milliárd forinttal több a 10 évvel ezelőttinél, 2021-hez képest pedig 770 milliárd forinttal több pénzről van szó. A kistelepüléseken élők számíthatnak a kormányra, amely továbbra is kiemelt figyelmet fordít a vidék fejlesztésére - mondta Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Magyarország és a visegrádi együttműködés fontos a brit külpolitika szempontjából - jelentette ki az Alapjogokért Központ elemzője. Koskovics Zoltán abszurdnak nevezte azokat a vádakat, amelyek szerint Orbán Viktor elszigetelődött Európában. Túlközpontosított, bürokratikus Brüsszel nélküli, szuverén nemzetek közösségére van szükség az Európai Unió keretein belül - mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője. Hidvéghi Balázs a brit Sky News tv-csatornának adott interjúban hangsúlyozta: az Egyesült Királyság vélhetően azért vált ki az unióból, mert nem tetszett neki az az irány, amit a közösség képvisel. Gyűlölik a saját hazájukat, akik most hatalmon vannak Amerikában - mondta Donald Trump volt elnök a Newsmax TV-nek adott interjúban. „A mi határvédelmünk volt a legerősebb, de egy hónap alatt annyira meggyengült, hogy most tízezrek özönlik el az országot, közülük sokan börtönből szabadult bűnözők” - hangsúlyozta Donald Trump. A világon 169 781 239 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 529 742 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai adatai szerint. Fel kell gyorsítani a koronavírus elleni orosz vakcina európai uniós engedélyezését - jelentette ki a bajor miniszterelnök. Markus Söder szerint a Szputnyik V oltóanyag kulcsfontosságú az immunizáció tekintetében, éppen ezért a közösség illetékes hatóságának, az Európai Gyógyszerügynökségnek minél hamarabb zöld jelzést kell adni a készítmény alkalmazására. A Keresztényszociális Unió elnöke hangsúlyozta: nem szabad ideológiai alapokon döntést hozni, miközben emberéletek forognak kockán. Koszovóban eltörölték az éjszakai kijárási tilalmat és a szabadtéri maszkviselési kötelezettséget, a korlátozások enyhítésével a kis balkáni ország a teljes nyitásra készül, a járványmutatók ugyanis egyre kedvezőbbek - közölte a pristinai sajtó. Ukrajnában tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése, mintegy 1700, az előző napinál csaknem 1400-zal kevesebb új beteget jegyeztek fel. Londonban és Brüsszelben is tüntetők követelték a koronavírus-járvány miatt elrendelt intézkedések feloldását. A lezárások mellett a demonstrálók az oltások és a vakcinaigazolványok ellen is felemelték szavukat. Aknavetőgránát csapódott be egy családi házba Észak-Afganisztánban, ahol éppen egy esküvőt ünnepeltek, heten, többségében nők és gyerekek meghaltak, négy ember megsebesült. Az afgán rendvédelmi erők és a tálib lázadók egymást vádolták a támadással. Moszkva az érzelmi alapú következtetések helyett a nemzetközi jogon alapuló konstruktív és megfontolt megközelítés híve a Ryanair légitársaság repülőgépével történt incidens ügyében - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője. Ismeretlenek belelőttek egy koncertre gyülekező tömegbe a floridiai Miamiban, két ember életét vesztette, sokan megsebesültek. Keddtől a beoltott magyar és moldáv állampolgárok karantén- és tesztkötelezettség nélkül utazhatnak a két ország között - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A következő szezonban is Dárdai Pál lesz a német Bundesligában szereplő Hertha BSC labdarúgócsapatának vezetőedzője - jelentette be a berlini klub. A Chelsea 1:0-ra győzött a Manchester City ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája portói döntőjében A 3x3-as magyar női kosárlabda-válogatott a negyeddöntőben búcsúzott a grazi olimpiai selejtezőtornán, így már csak a jövő hétvégi, debreceni pótselejtezőben szerezhet tokiói kvótát. Damiano Caruso nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny utolsó előtti szakaszát, melyen Egan Bernal maradt az élen összetettben, Valter Attila a 15. Hosszú Katinka két arany- és egy ezüstérmet szerzett az úszó Mare Nostrum-sorozat monte-carlói nyitóállomásán. Belehalt sérüléseibe Jason Dupasquier, aki a gyorsaságimotoros-világbajnokság Olasz Nagydíján a Moto3-asok szombati kvalifikációjában súlyos balesetet szenvedett.