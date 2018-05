Steve Bannon: A Fidesz nem a világ vége

Az írországi egyház viselkedéséből kiábrándult katolikus középosztály fogja eldönteni az abortusztörvény felülvizsgálatáról szóló népszavazást Írországban – írja a Guardian. A brit lap azt írja: bár az írek 78 százaléka vallja magát vallásos katolikusnak, a legtöbben abban is egyetértenek, hogy ideje enyhíteni a 35 éves jogszabályt, amit a világ egyik legszigorúbb abortusztörvényének is tartanak, ami akkor sem engedi a terhességmegszakítást, ha az anya és a magzat élete is veszélyben van. A megkérdezettek többsége szerint az írországi katolikus egyház túl messzire ment azzal, hogy a templomokban, a miséken is kampányolt a törvénymódosítás ellen. Az „igen pártot”, azaz a felülvizsgálat elrendelését az ország konzervatív miniszterelnöke is támogatja.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Egy újraegyesített Írországot látna szívesen Anglia szomszédságában a brit Munkáspárt vezetője – számol be az Independent. Jeremy Corbyn ezt az északírországi Belfastban mondta. Kijelentése heves tiltakozásba ütközött mind a Nagy-Britanniához tartozó Észak-Írországban, mind a független Ír Köztársaságban. A kétfelé osztott szigetország egyik nagy kérdése, hogy a brexit után szigorítják-e a határszabályozást. Jelenleg mindkét államszervezet az Európai Unió része, Nagy-Britannia kiválásával azonban a 6 hagyományos északi grófságból létrejött Észak-Írország sem lenne uniós terület, a határellenőrzést így vissza kellene állítani. Corbyn az 1998-as, úgynevezett „nagypénteki egyezményt” szorgalmazza ez ügyben, ami kimondja, hogy az Ír-sziget két felét akkor lehetne egyesíteni, ha mindkét közigazgatási egységben megszavazza a többség.

A BBC-t okolta a populizmus elterjedéséért Steve Bannon – számol be a brit Express. A brit közszolgálati csatornának adott interjújában Donald Trump volt tanácsadója azzal támadta a BBC-t, hogy tévedésben van, amikor a jobboldali populizmus előretörését kommentálja. A hét közepén Budapesten is szereplő Bannon szerint ugyanis a médiának el kell fogadnia ennek az irányzatnak a térnyerését, és nem szabadna úgy bemutatni, mint a liberális demokrácia végét. Bannon hozzátette: A magyarok, a csehek és az olaszok vissza akarják kapni az országukat és a függetlenségüket, és ezért szavazták meg a győztes jobboldali pártokat, ez pedig – mint mondja – nem a világ vége.