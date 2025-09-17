Stagnálásra romlott a német gazdaság

Megosztás itt:

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Stagnálásra rontotta a kölni IW gazdaságkutató intézet idei német gazdaság GDP-növekedési előrejelzését az őszi prognózisában a Rheinische Post lap szerdai jelentése szerint. A német gazdaság továbbra is stagnál: a munkaadói képviselethez közeli IW (Institut der deutschen Wirtschaft) gazdaságkutató intézet még nem publikált őszi előrejelzésében csak stagnálást, azaz nulla növekedést vár az idén az előző évhez képest, 0,2 százalékponttal lefelé korrigálva ezzel a tavaszi prognózisát.

A következő évben, 2026-ban három évnyi recesszió és stagnálás után viszont már megindulhat a német gazdaság fellendülése: a kölni IW 1 százalékos GDP-növekedést jósol. Az IW gazdasági vezetője, Michael Grömling szerint a vállalatok 2026-ban a szövetségi kormány ösztönző intézkedéseinek köszönhetően és a nehéz geopolitikai helyzetben kialakult külkereskedelmi feltételekhez igazodva már növelni fogják beruházásaikat. Az intézet legfrissebb prognózisával pesszimistább, mint más gazdasági kutatóintézetek. A müncheni ifo intézet nemrégiben még 0,2 százalékos növekedést jósolt erre az évre és 1,3 százalékosat a következő évre. A szövetségi kormány tavaszi előrejelzésében azonban már hasonlóan óvatos volt, mint most az IW: szintén nulla növekedéssel számol erre az évre és 1,0 százalékkal 2026-ra.

Két év recesszió után a német gazdaság 2025-ben csak egy helyben topog. A bruttó hazai termék és a foglalkoztatottak száma az előző évi szinten stagnál - írja a Rheinsche Post az IW még meg nem jelent, de a lap szerkesztősége által megtekintett legfrissebb prognózisára hivatkozva. "A német külkereskedelem továbbra is nehéz helyzetben van, mert a geopolitikai zavarok és az USA konfrontatív külkereskedelmi politikája terheli meg a világkereskedelmet." A dokumentum szerint a fogyasztás a "normális" infláció ellenére, de a visszafogott foglalkoztatási kilátások miatt a potenciálja alatt marad. A beruházások "a sokféle bizonytalanság miatt óvatos módban" maradnak. "2026-ra tartós javulás várható, de a jó egy százalékos növekedés nem jelent valódi fellendülést" - állítja a kölni gazdaságkutató intézet.

