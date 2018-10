Spirit of Hungary: magyar szellem Torontóban

Az államtitkár az MTI-nek telefonon úgy fogalmazott: szerencsés megtiszteltetésnek tartja, hogy a magyar forradalom és szabadságharc idei évfordulóját az ontariói magyar közösségben ünnepelhette.

Orbán Balázs fontosnak tartotta kiemelni, hogy Kanadában nagyon összetartó és Magyarország iránt nagyon elkötelezett magyar közösséggel találkozott, amelynek tagjai egyúttal megbecsült polgárai Kanadának is.

Az államtitkár vasárnap reggel a torontói Szent Erzsébet-templomban katolikus misén, majd a torontói magyar kulturális központban állampolgári eskütételen vett részt, koszorúzott a torontói Budapest park '56-os emlékművénél, vasárnap este pedig a Spirit of Hungary nemzeti táncegyüttes előadását nézte meg.

A torontói magyarok előtt elmondott ünnepi beszédében Orbán Balázs hangoztatta: Magyarország a szabadságharcosok népe, és jelenleg is 1956 képviseli a legjobban Magyarországot. Ez megtiszteltetés és felelősség - fogalmazott az MTI-nek az államtitkár. Idézte beszédéből azt is, hogy Magyarország mindig kiállt a szabadság ügye mellett, mert a sikerességhez szabadságra van szükség. A 21. században is jelen vannak ugyanazok a hagymázas ideológiák és izmusok, amelyek megkérdőjelezik az általunk vallott értékrendet, a hitet, a családot, a nemzetet, a munkát - hangsúlyozta Orbán Balázs.

Az államtitkár az MTI kérdésére elmondta: találkozott és eszmecserét folytatott a kétoldalú együttműködésről Ontario tartomány - Kanada legnépesebb tartománya - nemrégiben megválasztott konzervatív kormányzatának tagjaival is.