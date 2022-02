Spanyolországban megszűnik a kötelező szabadtéri maszkviselés

Megosztás itt:

Mint mondta, a rendelkezés csütörtöktől lép életbe, és nemcsak a közterületekre, hanem a oktatási intézmények udvaraira is vonatkozik, ahol a gyerekek ezentúl maszk nélkül játszhatnak. A kormányszóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is maszkot kell hordani azokon a szabadtéri tömegrendezvényeken, ahol csakis állóhely van, vagy ahol az ülőhelyek között nincs legalább másfél méteres távolság. Zárt térben a maszk továbbra is kötelező - emlékeztetett. Az enyhítésről az egészségügyi miniszter már hétfőn megállapodott a tartományokkal, azzal a megkötéssel, hogy nagy forgalmú szabadtéren továbbra is ajánlják a maszkviselést.

Megegyeztek abban is, hogy a sportrendezvényeken engedélyezett férőhelyek számát a befogadóképesség 85 százalékára növelik az eddigi 75 százalékról szabadtéren, és 75 százalékra az eddigi 50 százalékról zárt térben. A kültéri maszkviselést tavaly december 22-én tette ismét kötelezővé a spanyol kormány a közelgő karácsonyi ünnepek és az egyre növekvő fertőzésszámok miatt. A járvány új hulláma azóta túljutott a csúcson, az esetszámok meredeken csökkennek. Az egészségügyi minisztérium legutóbbi, hétfő este közzétett jelentése szerint péntek óta 120 ezer új esetet regisztráltak. Egy héttel ezelőtt számuk még 182 ezer volt. Százezer emberből átlagosan 1997-en fertőzöttek, 882-vel kevesebben mint egy héttel korábban.

Az enyhülés érzékelhető a kórházak leterheltségében is, a koronavírus miatt ellátásra szorulók aránya 14,5 százalékról 12,8 százalékra csökkent, míg az intenzív osztályokon 21,7 százalékról 19,5 százalékra mérséklődött. Spanyolországban 2020. január 31-én azonosították az első koronavírusos esetet, azóta 10,3 millióan kapták el a fertőzést a 47,4 millió lakosú országban.

MTI

