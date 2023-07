Spanyolországban előrehozott parlamenti választások rendeznek vasárnap

Megosztás itt:

A szavazás előrehozatalát május 29-én jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök egy nappal azután, hogy a helyhatósági választásokon a kormánykoalíció pártjai vereséget szenvedtek, elveszítve így az irányítást a tartományok és nagyvárosok többségében.

A spanyol demokrácia 16. parlamenti választásán 37,4 millió szavazásra jogosult 350 parlamenti és 208 szenátusi képviselői hely sorsáról dönt vasárnap.

Spanyolországban eddig még sosem rendeztek parlamenti választás az évnek ennek a hónapjában, mivel a spanyolok többsége ilyenkor tölti nyári szabadságát.

Emiatt minden korábbinál többen, 2,6 millióan kérvényezték, hogy levélben szavazhassanak. A lebonyolításért felelős spanyol posta tájékoztatása szerint fél nappal a határidő lejárta előtt, csütörtök estig az igénylők mintegy 94 százaléka adta le voksát.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint kánikula várható a hétvégén, vasárnap helyenként akár 40 Celsius-fokos hőmérsékletre is lehet számítani. A meleg miatt több szavazóhelyiség áthelyezése mellett döntöttek, és légkondicionált termekben alakították ki a szavazóköröket. Ahol erre nem volt lehetőség, például az iskolákban, ott nagy tételben szerezték be a ventilátorokat és mobil klímaberendezéseket, valamint több karton vízzel is ellátták a helyiségeket.

A voksolás napján a szavazóhelyiségek reggel kilenctől este nyolc óráig tartanak nyitva, a Kanári-szigeteken az időeltolódás miatt este kilenc óráig.

Az esemény zavartalanságára több mint 70 ezer rendfenntartó vigyáz országszerte.

A szavazás lebonyolításának költsége meghaladja a 220 millió eurót.

A választási törvény szabályai szerint választási felmérést utoljára hétfőn tehettek közzé a spanyol sajtóorgánumok a voksolás előtt, amelyek többsége a konzervatív Néppárt (PP) győzelmét jelezte előre, és második helyre várta a jelenleg koalícióban kormányzó Spanyol Szocialista Munkáspártot (PSOE).

A harmadik és a negyedik hely sorsa a magát a PP-től jobbra pozicionáló VOX párt és az újonnan alakult Sumar nevű formáció között dőlhet el. Utóbbi a politikai palettán a szocialistáktól balra elhelyezkedő pártok többségét, köztük az eddigi kisebb koalíciós partner Unidas Podemost (Együtt képesek vagyunk) tömöríti.