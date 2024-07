Spanyolországban egyre több a migránsok által elkövetett bűncselekmény + videó

Tegnap a Kanári-szigetek két városában is tüntettek a helyiek az illegális migráció és a bevándorlók által elkövetett bűncselekmények, valamint drogkereskedelem ellen. Arra hívták fel a figyelmet, hogy sem a szigetcsoport, sem ők, mint lakók nem bírják már elviselni azt az illegális migrációs nyomást és annak következményeit, ami megállás nélkül sújtja a szigeteket. Azt követelték a kormánytól, hogy ne engedjen be több afrikait az országba, mert a helyieknek egyrészt előnyt kell élvezniük velük szemben, másrészt joguk van ahhoz, hogy biztonságban éljenek a saját hazájukban. A megmozdulást több helyi ügyvéd be akarta tiltatni, mert szerintük az ilyen típusú tüntetések gyűlöletkeltőek.

Pár napja ugyancsak marokkói férfiak egy csoportja sarokba szorított és ki akart rabolni egy férfit és a vele lévő nőt a baszkföldi San Sebastián egyik forgalmas utcáján. A kialakult dulakodásról egy járókelő felvételt is készített, ami aztán felkerült a közösségi oldalakra is.

Your browser does not support the video tag.