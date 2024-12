Spanyolország megerősített terrorkészültség mellett készül a hagyományos szilveszteri ünnepségekre + videó

Megosztás itt:

Tizenötezer embert várnak este a madridi Puerta del Sol-ra, a hagyományos, éjféli szilveszteri szőlőevésre. A spanyolok ugyanis minden évet úgy búcsúztatnak, hogy együtt esznek meg 12 szem szőlőt, méghozzá 12 harangszóra. A babona szerint ugyanis ez szükséges ahhoz, hogy az új év mind a 12 hónapja szeretetben, egészségben és bőségben teljen.

A belügyminisztérium viszont idén egy rendkívüli ülést követően elrendelte, hogy a hatóságok a legmagasabb szintű terrorkészültség mellett figyeljék és óvják az ünneplőket, tekintettel arra, hogy rendkívül magas a terrorfenyegetettség Európa városaiban, ami sajnos meg is mutatkozott a magdeburgi karácsonyi vásárban történt tömeges gázolás idején.

A madridi Puerta del Sol-ra idén maximum 15 ezer főt engednek be és ezt a létszámot egész nap fenntartják, nem csak az éjféli szőlőevés idején. A teret egyrészt drónokkal figyelik majd, de több száz rendőr és csendőr is jelen lesz a helyszínen és a környéken is, akik ellenőrzik a résztvevőket és intézkednek mindenkivel szemben, akinél például gyanús csomagot, vagy valamilyen veszélyes tárgyat találnak.

Illetve ezen felül a közutakon is szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végeznek, illetve több ellenőrzőpontot állítanak fel a belvárosban elsősorban azért, hogy a magdeburgihoz hasonló gázolásos merényleteket megakadályozzák. Ezeket a biztonsági intézkedéseket az egész országra kiterjesztették, úgyhogy mindenhol fokozott terrorkészültség mellett zajlanak majd le a szilveszteri rendezvények.