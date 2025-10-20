Keresés

Külföld

Sorsolásos rendszerben jelölné ki a német állam, hogy a német fiatalok közül kinek kell bevonulni a hadseregbe

2025. október 20., hétfő 13:56 | Origo
Nyugat-Európa Németország Friedrich Merz háborús pszichózis a háborútól való félelem kényszerű besorozás

Új szintre lépett a háborús pszichózis Nyugat-Európában. Németországban látványosan fellángolt a háborútól való félelem: több ezer polgár, főként szülők jelentkeznek a civil tanácsadó központokban, segítséget kérve ahhoz, hogy megóvhassák fiaikat a kényszerű besorozástól. A német diákszervezetek keményen kritizálják Friedrich Merz kormányát, tiltakozva az ellen, hogy a védelmi minisztérium a fejük felett döntsön a saját sorsukról, életükről.

  • Sorsolásos rendszerben jelölné ki a német állam, hogy a német fiatalok közül kinek kell bevonulni a hadseregbe

teljes cikk az Origo honlapján érhető el.

Erőltetett menetben zajlik a német hadsereg, a Bundeswehr fejlesztését célzó reformtörvény tárgyalása, amely 2026. január 1-jétől lépne életbe, és rendelkezik többek között a Bundeswehr létszámának jelentős növeléséről. Ehhez egy új katonai szolgálati modellről kell dönteni, ami az önkéntességről szól, de már rögzíti azt is, hogyan érik el a kitűzött célszámokat, ha kevés lesz a jelentkező – írja az Economx gazdasági-közéleti hírportál.

A német kormány javaslata szerint egy, a szerencsejátékokhoz hasonló sorsolásos rendszerben jelölné ki az állam, hogy a 2008 után született német fiatalok közül szükség esetén kiknek kell vonulni a hadseregbe, legalább fél évre.

Ezzel azonban nemcsak zajos politikai vitát, hanem példátlan pánikhangulatot idéztek elő a társadalomban. A civil szervezeteknél égnek a vonalak: kétségbeesett szülők kérnek segítséget az úgynevezett „lelkiismereti okból” történő szolgálatmegtagadáshoz.

Még Frank-Walter Steinmeier államfő is kritikusan fogadta a tervet, hogy lényegében a szerencsén, és nem a hazafiságon vagy az akaraton múlhat a német fiatalok sorsa. Az elnök ugyanakkor korábbi felszólalásaiban kiállt a kötelező sorkatonaság visszaállítása mellett – írja a Welt.

A német diákszervezetek kemény kritikával illették a kormányt, mondván, hogy a fejük felett akarnak dönteni a sorsukról, még csak nem is egyeztettek velük. 

A fiatal, potenciálisan sorozás alá fogható korosztály mostanra komoly bizonytalanságba sodródott, és családok ezrei élnek át bizalmi válságot a felfokozott háborús pszichózisban – idézi a német közszolgálati ZDF-et az Economx.

Fotó: Shutterstock

