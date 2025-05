Sorsfordítóak lehetnek az erdélyi magyarok szavazatai + videó

Megosztás itt:

"Állandósult politikai válságban kerül sor Romániában az államelnöki választások döntő fordulójára. Az eredetileg november végére tervezett választásokat a román alkotmánybíróság érvénytelenítette, ugyanis titkosszolgálati jelentések szerint egy külső állami szereplő, vélhetően Oroszország, beavatkozott a voksolások tisztaságába.

Úgy novemberben, mint most májusban is a parlamenti többséget birtokló kormánypártok képtelenek voltak a második fordulóba juttatni egyetlenegy jelöltet is, így a liberálisok-szociáldemokraták és az RMDSZ alkotta kormánykoalíció mintegy két hete felbomlott. Míg a hagyományos pártok népszerűsége csökkent, az első fordulót megnyerő, magyarellenes, ultranacionalista jelölt, George Simion támogatottsága gyorsan emelkedett. Kihívója Bukarest jelenlegi főpolgármestere, a függetlenként induló Nicușor Dan. A romániai magyarok érdekképviseleti alakulata, az RMDSZ utóbbi támogatásáról döntött, ugyanis annak ellenére, hogy Simion például nem támogatja az orosz-ukrán háború folytatását, az erdélyi magyarság számára kizárt, hogy egy nyíltan magyarellenes jelöltre voksoljon. Az AUR jelöltjének, George Simionnak a magyarellenessége pedig vitathatatlan. Az Úz-völgyi katonatemető meggyalázásával kezdte politikai karrierjét, de a magyar kisebbség ellen indított perek százai fémjelzik a köré csoportosuló politikai alakulat kisebbségellenességét.

Mivel nagyon kiélezett a küzdelem a két jelölt között, a magyar kisebbség szavazatai felértékelődnek, ugyanis az erdélyi magyarok az RMDSZ támogatottsága alapján a voksok mintegy 5 százalékáról dönthetnek. Az RMDSZ pedig egyértelműen Nicușor Dan-t támogatja.

A diaszpórában már két napja elkezdődött a szavazás. Az ottani részvétel alapján történelmi mozgósításra lehet számítani. Elemzők szerint Bukarest főpolgármestere számára a magas részvételi arány és a voksolástól korábban távolmaradók megszólítása az egyetlen esély, hogy legyőzze a masszív szavazóbázissal rendelkező AUR jelöltjét.

A mögöttem látható Központi Választási Bizottság épületében összesítik a részvételi adatokat. Az országos részvételi arány román idő szerint a déli órákban mintegy 25 százalék."