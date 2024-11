Sorra születnek a kiadatási kérelmek az antifa Ilaria Salis elfogott társai ügyében + videó

Sokan úgy vélekednek, ha az Azraj elleni vád megalapozott, akkor az Európai Parlament is nehezebben tudja elutasítani Salis mentelmi jogának kiadását. A Liga európai parlamenti képviselője szerint a bűnbanda tagjainak - beleértve Ilaria Salist is - bíróság előtt kell felelniük tetteikért.

A tavaly februárban hazánkban ártatlan járókelőkre támadó szélsőbaloldali Rexino Arzaj is magyar bíróság elé állhat hamarosan, miután elfogták Franciaországban. Az eljárás során ismét reflektorfénybe kerülhet társa Ilaria Salis is. A magyar börtönből az Európai Parlamentbe kerülhetett a nő, miután az olasz zöldek képviselőnek jelölték és mentelmi jogot kapott. A magyar ügyészség azóta kérte a politikus mentelmi jogának felfüggesztését.

