Sorra lövik ki az oroszok az ukránok nyugatról kapott fegyvereit

Legfrissebb híreink Háborús hangulat a NATO külügyminiszteri tanácsülésén NATO külügyminiszteri ülés és a következő mondat hangzik el: "Hosszú távon már most győztesei vagyunk a háborúnak." Mármint, hogy mi, Európa, a nyugati világ, tehát a NATO. Én nem tudom, hogy milyen szempontot lehet találni, ami mentén ezt a kijelentést józan ésszel meg lehet tenni…– írja Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Orbán Viktor: Küzdj tovább, elnök úr! Donald Trump amerikai elnököt mindig is becsületes embernek ismerte – így reagált Orbán Viktor a hírre, miszerint az esküdtszék mind a 34 vádpontban bűnösnek mondta ki csütörtökön Donald Trumpot az ellene üzleti iratok meghamisítása miatt, hallgatási pénz kifizetése nyomán indult büntetőeljárásban.