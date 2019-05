Sorosék a bevándorláspártiak oldalán avatkoznak be az EP-választásokba

Múlt héten a baloldali- liberális nézeteket képviselő The Guardian arról írt, hogy egy titokzatos szélsőjobbos csoport (az ő megfogalmazásuk szerint gyűlöletcsoport) álhíreket terjesztett a Facebookon, de hála a progresszív nézeteket valló Avaaz nevű civilszervezetnek a közösségi oldal több, mint 3000 ilyen „szélsőjobbos gyűlöletcsoportot” számolt fel. Aztán ez a hír végigsöpört a nemzetközi médián, a bevándorláspárti lapok egytől-egyik örömhírként számoltak be a szólást és véleményszabadságot korlátozó intézkedésről. Természetesen a hazai Soros-birodalom zászlóshajói is diadalként értékelték a bevándorlásellenes közösségi oldalak tiltását, az Avaaz nevű „progresszív” szervezetet pedig megpróbálták egy alulról szerveződő, civil közösségnek beállítani. Pedig az Avaaz nem más, mint Soros egyik legkiterjedtebb aktivista hálózata, amely nem riad vissza a konkrét forradalmak támogatásától vagy éppen kormányok megdöntésétől sem.

A szervezet egyik alapítója, Tom Perriello 2018 óta a milliárdos Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) hálózatának programigazgatója, egy másik vezető, Eli Pariser pedig, aki a Soros-egyetem testvérintézményében, az amerikai Bard College-ban diplomázott, az OSF tanácsadója. Pariser az Avaaz másik társalapítójához, Ricken Patelhez hasonlóan két, Soros György által is finanszírozott szervezetnél, a J Street politikai lobbicsoportnál és a MoveOn.orgnál is dolgozott az Avaaz előtt, illetve azzal párhuzamosan. Patel mindemellett az ENSZ, valamint a Gates és a Rockefeller Alapítványok tanácsadója. A szintén avaazos Tom Pravda pedig az EU-é, míg Andrea Woodhouse a Ford Alapítvány mellett tölt be hasonló pozíciót.

„Világ idealistái egyesüljetek”

Soros szervezetének ez a nem hivatalos mottója, és arra utal, hogy az Avaaz nem ideológia mentén szerveződik, inkább a „világmegváltás” a fő céljuk.

A szervezet Magyarországon általában tüntetések és választások alkalmával aktivizálja magát, de ez érthető is, hiszen a „forradalmi aktivizmusra” szerződtetett civilek a szíriai polgárháborúban is részt vettek, a 2009-es iráni elnökválasztásba is beavatkoztak, mostanában pedig az a fő céljuk, hogy a migránsoknak globális támogatást nyújtsanak.

Ha kicsit kutakodunk a szervezet múltjában, akkor találunk megdöbbentő, már-már háborús bűnnek minősülő dolgokat is: a szír polgárháború előtt az Avaaz volt az „a civil szervezet”, amely nyíltan támogatta a polgári engedetlenséget, és a felkeléseket, tüntetéseket szerveztek. Erre a célra megközelítőleg 1,5 millió dollárt költöttek el. Az Arab Tavasz idején pedig Líbiában és Egyiptomban is működtettek újságokat, irodákat. A civil szervezet megjelenése után mindkét ország véres polgárháborúba süllyedt, több százezren menekültek Európába, és több tízezren vesztették életüket a harcok során. Mind Azíriában, mint Afrikában az Avaaz a demokráciát és a liberalizmust hirdette, de valahogy mégis Európa felé tartó migránshullám lett a vége.

Tehát: Sorosék civil szervezete, amely most azzal büszkélkedik, hogy a bevándorlást ellenző oldalakat blokkoltat a demokrácia és a tolerancia jegyében – közvetlenül hozzájárult a több százezer halálos áldozattal járó szíriai polgárháborúhoz, Szíria lebombázáshoz és közvetetten a migrációhoz is. Soros által pénzelt „civil szervezet” már jóval a migrációs válság kirobbantása előtt azon ügyködött, hogy miként lehetne destabilizálni Szíriát és a környéket.

Nos, most ezek oktatnak minket szólás és véleményszabadságból, és ők próbálják meg megmondani, hogy kit kell befogadnunk. Minden erejükkel azon dolgoznak, hogy a bevándorlást támogató erőket juttassák hatalomra Európa-szerte, így bevégzik azt a munkát, amit már majdnem 10 éve elkezdtek.

