Soros lebukott szövetségese egy másik ország pártlistáján akar uniós képviselő lenni

Se migránskártya program, se migránsvízum, se kvóta nincsen az Európai Unióban - ezt mondta Dobrev Klára, a DK EP-listavezetője. A Fidesz szerint a DK-sok a bevándorlás-párti erők magyarországi képviselői, akik képesek lennének betelepíteni a migránsokat, és feladni Magyarország függetlenségét. Czeglédy Csaba szimbolikusnak tartja, hogy felkerült a Demokratikus Koalíció EP-listájára. A börtönt is megjárt szocialista politikus azt tervezi, hogy Szombathelyen elindul az önkormányzati választásokon is. Súlyos büntetést kaphat Budapest, amennyiben nem vezeti be a még Demszky Gábor városvezetése által elfogadott dugódíjat - jelentette be Tarlós István főpolgármester. Sokkal jobban teljesített Magyarország geopolitikai és nemzetgazdasági súlyánál az Európai Parlament most lezárult ötéves ciklusában, amire eddig még nem volt precedens - mondta ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég munkatársa. A szakképzés megújítása érdekében a mostani szakgimnáziumok ötéves technikummá, a szakközépiskolák pedig hároméves szakképző iskolákká alakulnak – mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Magyarország élőben című műsorunkban. Majdnem 20 ezer pedagógus jelentkezett a 2020-as minősítési eljárásra március 31-ig - írja az eduline.hu. Tavaly tizedével nőtt a lakáshitel-állomány, a felvett lakáshitelek összege pedig harmadával, a legtöbb hitelt használt lakásokra vették fel - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. Felelősek vagyunk a szavainkért, a szeretetnek nemcsak érzelemben, hanem gondolatban, szóban és cselekedetben is meg kell nyilvánulnia - mondta Erdő Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek a Kossuth rádióban. A bíboros hangsúlyozta: annak is a javát kell akarnunk, akivel nem értünk egyet, és nyitottnak kell lenni arra, hogy befogadjuk a gondolatait. A világban negyedmilliárd embert ér hátrányos megkülönböztetés keresztény hite miatt, a magyar kormány az ő megsegítésükre indított programot - mondta Azbej Trisztán, a Miniszterelnökség államtitkára a Hír TV Európai Híradó című műsorában. A lakosságot megtizedelő 1919-es román vérengzésre emlékeztek az erdélyi Köröstárkányon, a tragédia századik évfordulóján. Az RMDSZ nem szavaz bizalmat egy újabb PSD-ALDE kormánynak a bukaresti parlamentben, ha csak azért szervezik át a kormányt, hogy a minisztercseréknél megkerüljék Klaus Iohannis államfőt – közölte Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. A V4 Hírügynökség információi szerint 2011-ben az Európai Parlament három tagja kenőpénzért cserébe vállalta, hogy közbenjár egyes törvények módosításában. Az ügyben érintett szocialista Adrian Severin azzal védekezett, hogy Brüsszelben a megvesztegetés megszokott viselkedési forma. Fiatal újságírónő esett áldozatául egy észak-írországi lövöldözésnek, amelyet a rendőrség terrorista incidensnek minősített. Bűnrészesnek mondta ki emberölésben a párizsi fellebbviteli bíróság az első, 2012-es franciaországi dzsihadista merénylet elkövetőjének, Mohamed Merahnak a bátyját és harminc év börtönbüntetésre ítélte. A NATO kihívásairól tanácskozott Ankarában a török, a lengyel és a román külügyminiszter. A török hatóságok őrizetbe vettek két hírszerzőt, akik állítólag az Egyesült Arab Emírségek titkosszolgálatainak dolgoznak - jelentette az Anadolu török hírügynökség. Civil ellenkormányt, átmeneti tanácsot állít fel Szudánban a kormányellenes tüntetéseket szervező Szudáni Szakmai Szövetség nevű betiltott mozgalom - jelentették be Kartúmban. Május 25. és 28. között Japánba látogat Donald Trump amerikai elnök, így ő lesz az első külföldi államfő, aki állami látogatáson találkozik a május 1-jén trónra lépő új japán császárral, Naruhitóval. Az amerikai védelmi minisztérium megerősítette, hogy Phenjan rakéta fegyverkísérletet hajtott végre. Az Észak-Korea által kipróbált taktikai fegyver minden valószínűség szerint nem ballisztikus rakéta, hanem szárazföldi műveletekben bevethető, irányítható rakétafegyver - állapította meg a szöuli és a washingtoni kormányzat. Továbbra sem csökken a migrációs nyomás az Egyesült Államok déli határain - a mexikói hatóságok folyamatosan küldik vissza hazájukba az illegális bevándorlókat. Előzetes bejelentésükkel ellentétben nem bénították meg a londoni Heathrow repülőtér forgalmát a Londonban napok óta folyamatosan tiltakozó környezetvédelmi aktivisták - a brit fővárosban folytatódtak a demonstrációk. Meghalt 13 ember, és mintegy tízen megsérültek Dél-Afrikában, mert istentisztelet közben leszakadt egy templom teteje. Kiskunfélegyháza térségében megindult a forgalom az M5-ös autópályán, ahol korábban két gépjármű összeütközött – közölte a rendőrség. Jelentős torlódás alakult ki a szerb, a román és az ukrán határátkelőhelyek kilépő oldalán az európai iskolai szünetek, valamint a szabadságukra hazatérő vendégmunkások miatt. Kényszerleszállást hajtott végre a Qatar Airways egyik gépe a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren, miután az egyik utas rosszul lett. Hat embert előállítottak kábítószer-birtoklás gyanúja miatt egy fővárosi szórakozóhelyről. A rendőrök a múlt hétvégén is razziáztak, a kétnapos akcióban 47 emberrel szemben indult eljárás. Változott a közösségi közlekedési rendje a húsvéti hétvégén: a MÁV, a Volánbusz és a Budapesti Közlekedési Központ egyes járatai is módosított menetrend szerint közlekednek. Balázs Attila a negyeddöntőben búcsúzott a tuniszi salakpályás férfi challenger-tenisztornán. Thomas Weikert, a Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség elnöke azt mondta, biztos abban, hogy Budapest nagyszerű világbajnokságot rendez. A Hungexpón vasárnap kezdődő egyéni vb-n 143 ország közel 600 versenyzője küzd majd az érmekért.