Soros György már Németországot is célba vette

Tarlós István szerint Gyurcsány Ferenc felmosta Karácsony Gergellyel a mellékhelyiséget. A főpolgármester arra reagált így a Hír TV Magyarország élőben című műsorában, hogy az ellenzéki főpolgármester-jelöltek Tarlós István önállóságát vitatták. Karácsony Gergely zuglói polgármester csúcsra járatta a közterület-fejlesztési abszurditást a Pillangó park fejlesztésével - mondta Borbély Ádám, a Fidelitas budapesti elnöke. Egész Budapestre kiterjesztené a Zuglói Roma-felzárkóztatási Modellt Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje. A Zuglói Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, Abházi József a Hír TV-nek elmondta: nemhogy modellről, de helyi romastratégiáról sem tud. A fővárosiak közel háromnegyede szerint Tarlós István nyeri az őszi főpolgármester-választást – derül ki a Nézőpont Intézet Magyar Nemzetnek készített közvélemény-kutatásából. Heves megye fejlődő pályán van, és a Fidesz célja, hogy ez a fejlődés jellemezze a következő éveket is - mondta Nyitrai Zsolt, a nagyobbik kormánypárt megyei elnöke. Az LMP kezdeményezi, hogy az önkormányzatok minél előbb kezdjék meg a felkészülést a klímaváltozás hatásainak kezelésére: a párt települési szinten kezdeményezni fogja a klímavészhelyzet kimondását és egy cselekvési terv elfogadását. A Mi Hazánk megoldást sürget a Tisza hulladékszennyezésének felszámolására - közölte Fülöp Erik és Csereklye-Klapwijk Krisztina, a Zöld Hazánk két társelnöke a Kiskörei Vízerőműnél. Magyarország a bioüzemanyag-ipar vezető országává válhat - írja a Magyar Nemzet. Itthon és a visegrádi régióban jelentős a kiaknázatlan kapacitás a szántóföldi növények és más biomassza energetikai hasznosítása terén. Az országban 14. natúrparkként 18 településen, 75 ezer lakossal, 73 ezer hektáron megalakult a Tápió Natúrpark - mondta Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára. A Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ működése és fejlesztése mintája annak, hogyan lehet újszerűen gondolkodni az egészségmegőrzésről és a gyógyításról - mondta Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár. Az egyházak hitéleti, szakrális tanításon túl óvodák, iskolák fenntartásán keresztül keresztény hitre, hazafiasságra nevelik gyermekeinket, gondozzák időseinket, erősítik közösségeinket - mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára. Újabb húsz településen kezdődhetnek bölcsődei fejlesztések mintegy kétmilliárd forint költségvetési támogatásból a bölcsődei fejlesztési program keretében – közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A Kárpát-medencei oktatási együttműködés erősítése a célja az Oktatási Hivatal valamint a Szent István Egyetem és a Debreceni Egyetem közös uniós projektjének - közölte Gloviczki Zoltán, az OH elnöke. A románok bármiféle jogalap nélkül akarják elvenni azt az úzvölgyi katonatemetőt, amely mindig is a magyaroké volt - erről Gergely András, Csíkszentmárton polgármestere beszélt az Informátornak. A román külügyminisztérium tudomásul vette, de megalapozatlannak tartja, hogy a magyar Országgyűlés a nemzeti összetartozás évének nyilvánította 2020-at, a trianoni békediktátum 100. évfordulóját. Mintegy tízezer ember vett részt Bukarestben az idei meleg méltóság menetén, amelyen a résztvevők az LMBT-közösséghez tartozók jogaiért álltak ki - jelentette a Reuters hírügynökség. A neonácikkal megjelenésük pillanatában és tabuk nélkül kell felvenni a küzdelmet - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. Mintegy 100 embert mentettek meg a Földközi-tengeren három hajóról a spanyol hatóságok - közölték a tengeri mentők. Nemzetközi irathamisító bandát lepleztek le Görögországban. A bűnszervezet útleveleket és egyéb utazásra jogosító dokumentumokat hamisított, amelyeket a migránsoknak adtak el. Boris Johnson volt brit külügyminiszter megerősítette azt a véleményét, hogy a jelenleg érvényes október 31-i határnapig végrehajtható a Brexit. Több ezren csatlakoztak ahhoz a klímatüntetéshez Németországban, amelyet Hochneukirchben, az ország egyik legnagyobb lignitbányájánál hirdettek meg. Július 8-tól nem repülhetnek Oroszországba a georgiai légitársaságok - közölte az orosz közlekedési minisztérium. Teherán nem veszi komolyan, hogy Donald Trump amerikai elnök támadást tervezett Irán ellen az amerikai drón lelövése miatt, de ezt a csapásmérés előtt leállította a lehetséges nagy számú áldozat miatt - mondta az iráni külügyminisztérium szóvivője. Megkezdődött Isztambulban a megismételt főpolgármester-választás. Törökországban azért voksolnak újra, mert a március 31-i szoros ellenzéki győzelmet a kormánypárt szabálytalanságokra hivatkozva megtámadta. Kivégeztek Iránban egy férfit, akit azért ítéltek el, mert a hatóságok szerint az amerikai Központi Hírszerző Ügynökségnek kémkedett - jelentette az iráni állami média. Meglőtték Seare Mekonnen etióp vezérkari főnököt - jelentette be Abij Ahmed Ali kormányfő a televízióban. Órákkal korábban sikertelen puccskísérletet hajtottak végre az afrikai ország északnyugati részén. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető levelet kapott Donald Trump amerikai elnöktől - jelentette a KCNA észak-koreai állami hírügynökség. A dél-koreai elnöki hivatal kedvezőnek tartja, hogy továbbra is a legmagasabb szinten zajlik párbeszéd Phenjan és Washington között. Egy hónappal ismét meghosszabbították a rendkívüli állapotot Srí Lankán, amelyet a több mint 250 halálos és csaknem 500 sebesült áldozatot követelő összehangolt húsvétvasárnapi merényletsorozat miatt vezettek be. Összeütközött egy kisteherautó és több motorkerékpár az amerikai New Hampshire államban, a balesetben heten meghaltak, többen megsérültek. Hárman meghaltak és csaknem harmincan megsebesültek egy párizsi lakástűzben. A tűzoltók kétszáz emberüket vezényelték a helyszínre. Medvetámadás ért egy 80 éves nőt Szlovéniában, egy Ljubljanától délre lévő faluban. Az áldozat könnyebb sérülést szenvedett. Tizenegy év fegyházra ítélt a Szolnoki Törvényszék egy törökszentmiklósi drogdílert. Az első fokon meghozott ítélet nem jogerős. Járványügyi vizsgálatot folytat a Baranya Megyei Kormányhivatal, mert az elmúlt napokban sokan rosszul lettek az orfűi Fishing on Orfű fesztiválon egy feltehetően szennyezett vizű forrás vize miatt - közölte az intézmény. Az ötödik helyért játszhat a magyar válogatott a férfi vízilabda világliga belgrádi szuperdöntőjében, miután a rájátszás első fordulójában 15:8-ra legyőzte a kanadai csapatot. Ezüstérmes lett a Szatmári András, Szilágyi Áron, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású magyar férfi kardcsapat a düsseldorfi vívó Európa-bajnokságon, miután a döntőben 45:43-ra kikapott a házigazda Németország válogatottjától. A nyolcadik helyen végzett a Budai Dorina, Muhari Eszter, Kun Anna, Nagy Kinga összeállítású párbajtőrcsapat a düsseldorfi vívó Európa-bajnokságon. Európa Játékok, asztalitenisz: Kirill Szkacskov (orosz) - Szudi Ádám 4:1; Nathalie Marchetti (belga) - Pergel Szandra 4:3 3x3-as kosár-vb: Magyarország - Spanyolország 19:18 Babos Tímea döntőbe jutott az angliai Ilkleyben zajló füvespályás női tenisztornán. Milák Kristóf és Jakabos Zsuzsanna arany-, Verrasztó Dávid és Késely Ajna pedig ezüstérmet nyert a római Hét Domb nemzetközi úszóversenyen, Hosszú Katinkát 400 méter vegyesen kizárták.