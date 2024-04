Soros György komoly összegekkel finanszírozta az olasz baloldali pártokat + videó

Megosztás itt:

Az olasz jobboldal felháborodását fejezte ki, hogy az amerikai mágnás megpróbál nyomást gyakorolni az olasz belpolitikára. Az érintett baloldali politikusok cáfolták, hogy támogatásokat kaptak volna Soros-közeli szervezetektől.

Soros György euró milliókkal támogatta az olasz baloldali pártok kampányát -írják ma reggel az olasz lapok.

A sajtó arról számol be, hogy többek között a budapesti börtönben fogva tartott szélsőbaloldali aktivista Ilaria Salis európai parlamenti jelölését vállaló Zöldek és Olasz Baloldaliak Szövetsége is komoly összegeket kapott az Open Society részéről. Erről azonban sem Nicola Fratoianni a párt elnöke, sem más tagja nem tett közzé semmifajta tájékoztatást. A forrás szerint számos baloldali politikus számlájára érkeztek jelentős juttatások, köztük a Giuseppe Conte vezette kormány baloldali minisztereihez, valamint a Demokrata Párt főtitkára, Elly Schlein közeli politikusokhoz is.