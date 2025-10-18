Soros György ismét lebukott: ő áll egy radikális csoport működtetése mögött

Megosztás itt:

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Soros György alapítványa finanszírozza a No Kings (Nincsenek királyok) tüntetéseket, amelyeken szombaton Chuck Schumer, a New York-i szenátus demokrata vezetője és több tízezer tüntető vesz részt – írta a Fox News, Ted Cruz szenátor nyilatkozatára hivatkozva. Ted Cruz texasi republikánus szenátor volt az első, aki a Fox News műsorában felhívta a figyelmet Soros és a No Kings tüntetések közötti kapcsolatra. Komoly bizonyítékok utalnak arra, hogy Soros György és hálózata áll ezeknek a tüntetéseknek a finanszírozása mögött, amelyek könnyen országos zavargásokká fajulhatnak – fogalmazott a szenátor.

Ezt a politikai tüntetést Soros emberei szervezik és Soros pénzéből finanszírozzák. Senki sem tagadja ezeket az alapvető tényeket – mondta Cruz a Fox News Digitalnak. A Trump-kormány és a republikánus kongresszus elkötelezett amellett, hogy szembeszálljon ezzel a baloldali erőszakhálózattal. Cruz júliusban terjesztette be a tüntetések és szélsőséges zavargások pénzügyi támogatásáról szóló törvényt (Stop Funders), amely lehetővé tenné a igazságügyi minisztérium számára, hogy a „erőszakos” és „szélsőséges” tüntetések finanszírozásában részt vevő személyek ellen a zsarolás és korrupció ellenes törvény (RICO) alapján vádat emeljenek.

Fotó: Shutterstock