Külföld

Soros emberei Obamánál jelentettek: Magyarország és Lengyelország célkeresztben

2025. október 12., vasárnap 07:19 | Hír TV
demokrácia Barack Obama Soros György

A magyar demokrácia támadása is feladata Barack Obama egyik alapítványának, de a lengyelek is terítéken vannak - erről az egykori amerikai elnök számolt be az X-en, miután három mentorált öregdiákjával találkozott.

  Soros emberei Obamánál jelentettek: Magyarország és Lengyelország célkeresztben

A videón feltűnik Léderer Sándor, akinek a nevével fémjelzett K-Monitort már a kezdetek óta támogatta Soros György alapítványa, valamint Kapronczay Stefánia is, aki 20 éven át vezette a milliárdos tőzsde-spekulánshoz ezer szállal kötődő, Társaság a Szabadságjogokért szervezetet.

Az Obamának tett beszámolójuk alapján Budapesten és Varsóban a demokrácia megerősítésén dolgoznak, de állításuk szerint nehézséget jelent, hogy a hatalmon lévő autoriter tisztviselők erőszakkal befolyásolják a közvéleményt.

HírTV

 

Megható vallomás: Orbán Viktor a lánygyermekekről és a családról + videó

Az olasz kormánypártok szerint az EP Orbán Viktornak akart üzenni Salis felmentésével + videó

Drónok, hitek, tények: Castel a Frontban magyarázza el, mit nem értenek Nyugat-Európában + videó

