Soros emberei Obamánál jelentettek: Magyarország és Lengyelország célkeresztben

A videón feltűnik Léderer Sándor, akinek a nevével fémjelzett K-Monitort már a kezdetek óta támogatta Soros György alapítványa, valamint Kapronczay Stefánia is, aki 20 éven át vezette a milliárdos tőzsde-spekulánshoz ezer szállal kötődő, Társaság a Szabadságjogokért szervezetet.

Az Obamának tett beszámolójuk alapján Budapesten és Varsóban a demokrácia megerősítésén dolgoznak, de állításuk szerint nehézséget jelent, hogy a hatalmon lévő autoriter tisztviselők erőszakkal befolyásolják a közvéleményt.

HírTV