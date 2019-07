Soros burkinis aktivistákat támogat Franciaországban

A bevándorláspárti Soros-hálózat Gyurcsányékkal együtt kampányol a bevándorlást ellenző magyar képviselők ellen - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője a kormánypártok véleményét ismertetve. Megtévesztette a zuglóiakat Karácsony Gergely, mert a polgármesterséget csak ugródeszkának használta, miközben a város ügyeivel érdemben nem foglalkozott - jelentette ki Rozgonyi Zoltán, Zugló alpolgármestere. Újabb fegyelmi vizsgálat várhat Szanyi Tiborra - írja a Népszava. A lap szerint az MSZP vezetése keményebb büntetésért fellebbez, amiért a volt EP-képviselő nyílt levélben élőhalottnak, korruptnak, degenerálódó belterjes klubnak nevezte pártját. Az Országos Mentőszolgálatnak 1,6 milliárd forintos eszközbeszerzésre nyílt lehetősége kormányzati forrásból - jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A kormány elkötelezett az akadálymentesítés és a fogyatékkal élők munkához jutásának támogatásában – hangsúlyozta Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár. Korrektnek tartja az Állami Számvevőszék sürgősségi betegellátással kapcsolatos jelentését az egészségügyi államtitkár. Horváth Ildikó Magyarország élőben című műsorunkban elmondta: a 2015 és 2017 közötti időszakban feltárt hiányosságok helytállóak. Az államtitkár közölte: januárban új korszak kezdődött a sürgősségi ellátásban, és az egységes rendszer várakozásokat felülmúlóan teljesít. Horváth Ildikó elismerte, hogy a kormánynak az eddiginél is több pénzt kell fordítania a baleseti ellátásra. Egységes, átlátható rendszer kialakítása a célja a köznevelési törvény módosításának, a szülői jogok nem csorbulnak - mondta Bódis József oktatásért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. A diplomások aránya 34 százalékra nőtt Magyarországon, ezzel teljesítettük az Európa 2020 stratégiai program keretében tett vállalásunkat – írja a Világgazdaság. Már öt százalék fölött van a gazdaság teljesítménye, és több mint 4,5 millióan dolgoznak, miközben a munkanélküliségi ráta 3,4 százalékra mérséklődött - jelentette ki Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár. Az elmúlt 8 évben jelentősen nőtt a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási rátája, ugyanis ez az arány a 2011-ben mért 18 százalékról idén 35 százalék körüli szintre emelkedett a Trenkwalder Recruitment Kft. becslése szerint. 26,3 százalékkal nőtt az építőipar termelése májusban – írja a Központi Statisztikai Hivatal. 500 millió forint vissza nem térítendő támogatásból 4 településen elindult a Felső-tiszai víziturisztikai fejlesztés - közölte a Bejárható Magyarország Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. Az Európai Bizottság is támogatja a hosszú távú élőállat-szállításokra vonatkozó magyar intézkedéseket, amelyek szerint megfelelő klímaberendezéssel kell rendelkezniük a járműveknek. Beindult az amerikai elnökválasztási kampány, amelynek már része a menedékkérők szigorúbb szabályozása is - mondta Frank Tibor Amerika-szakértő az M1-en. A magyar közösségi vezetők, újságírók, tanárok és szervezetek elleni megfélemlítésen alapuló választási kampány zajlik Ukrajnában - írta közleményében a kárpátaljai Bocskor Andrea. A fideszes EP-képviselő rámutatott: az ukrán választási bizottság ismét elutasította egy magyar többségű választókörzet kialakítását Kárpátalján, ezáltal a magyar közösség képviselői hátrányos helyzetbe kerültek. Ukrajna fenntartja a jogot magának arra, hogy lépéseket tegyen annak megakadályozására, hogy Magyarország beavatkozzon Ukrajna belügyeibe - írja a kijevi külügyminisztérium. Abban vagyunk érdekeltek, hogy Magyarország és Ukrajna kapcsolatai a jövőben javuljanak, és olyan együttműködés jöjjön létre, amely jó Ukrajnának, jó Magyarországnak és jó a kárpátaljai magyarságnak - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte: Magyarország azt szeretné, ha az ukrán hatalom úgy tekintene a kárpátaljai magyarságra, mint erőforrásra, amely Ukrajnát erősíti, és elősegíti a magyar-ukrán kapcsolatok rendezését. Az Európai Unióban többet kell tenni az illegális bevándorlás csökkentése érdekében - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöki posztjának várományosa Strasbourgban. Az Európai Parlamentben délután szavaznak a képviselők arról, hogy támogatják-e Ursula von der Leyen európai bizottsági kinevezését. Martin Selmayr jövő héten lemond az Európai Bizottság főtitkári posztjáról azon aggályok eloszlatása érdekében, amelyek szerint Ursula von der Leyen elnökké választásával túl sok lenne a német a testület vezetésében - jelentette a Politico. Tavaly mintegy 400 ezerrel többen vándoroltak be Németországba, mint ahányan elhagyták az országot - közölte Wiesbadenben a német Szövetségi Statisztikai Hivatal, a Destatis. Az Európai Unió által bevezetett szankciók nem befolyásolják Törökországnak a Földközi-tenger keleti részén folytatott olaj- és gázkitermelő tevékenységét - jelentette be a török külügyminisztérium. Leminősítette Törökország eddig sem befektetési ajánlású államadós-osztályzatát a Fitch Ratings arra a bejelentésre, hogy az államfő menesztette a jegybank vezetőjét. Négy és fél évtizede nem mért mélypontra süllyedt a munkanélküliség Nagy-Britanniában - ismertette a brit statisztikai hivatal. Donald Trump amerikai elnök rendeletet írt alá arról, hogy a kormányzati hivataloknak és ügynökségeknek a beszerzéseiknél növekvő mértékben kell amerikai árukat vásárolniuk. A Fehér Ház hivatalosan is jelölte az eddigi ügyvezető védelmi minisztert, Mark Espert a védelmi miniszteri posztra. Donald Trump amerikai elnök az őt ért kritikák ellenére ismételten bírálta azt a négy demokrata képviselőnőt, akik vasárnap az amerikai kormányt támadták. Ötvenkét évi amerikai tartózkodás után kitoloncolás vár egy kubai bevándorlóra, Ramón Saúl Sánchezre, a kubai menekülteket segítő Demokrácia Mozgalom miami vezetőjére. Az amerikai menekültügyi szabályozás e hét elején bejelentett szigorítása veszélybe sodorja a leginkább rászoruló menekültcsaládokat - foglalt állást Filippo Grandi, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának vezetője. Teherán kész a tárgyalásokra Washingtonnal, amennyiben az Egyesült Államok feloldja az Irán elleni szankcióit - jelentette ki Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter az NBC televíziónak adott interjújában. Pakisztán több hónapos korlátozás után teljesen megnyitja légterét a polgári légi forgalom előtt. Nőgyűlölő, homofób megjegyzések és trágárságok is szerepelnek azokban a kiszivárogtatott üzenetekben, amelyeket Ricardo Rosselló Puerto Ricó-i kormányzó váltott 9 munkatársával a Telegram titkosított üzenetküldő alkalmazáson keresztül. A botrány miatt tüntetők ezrei követelték Rosselló lemondását az elmúlt napokban. Prajuth Csan-Ocsa thaiföldi miniszterelnök nem sokkal az új kormány minisztereinek beiktatása előtt bejelentette a katonai junta öt éve tartó hatalmának megszüntetését. Vádat emeltek egy 24 éves dzsihadista ellen, aki áprilisban tért vissza Bosznia-Hercegovinába, korábban pedig Szíriában harcolt az Iszlám Állam nevű terrorszervezet soraiban. Több mint 300 holttestet hantoltak ki eddig az Iszlám Állam dzsihadista szervezet egykori fellegvárának számító szíriai Rakka közelében az elmúlt hónapban felfedezett tömegsírból. Szexuális indíttatásból, egy kukkoló ölhette meg a görögországi Kréta szigetén egy világháborús bunkerban holtan talált 60 éves amerikai tudóst, Suzanne Eaton molekuláris biológust - értesültek görög hírportálok. Több mint tízezer nyaralót kellett a hatóságoknak evakuálniuk tegnap éjszaka a horvátországi Pag szigetén, amikor tűz ütött ki egy szórakozóhely mögötti fenyőerdőben, senki nem sérült meg. Gyógyszer és kábítószer hatása alatt állt annak a a BMW-nek a sofőrje, aki súlyos balesetet okozott Horvátországban az A4-es autópályán - a sofőrt 30 napos vizsgálati fogságba helyezték. 250 métert zuhant és a helyszínen belehalt sérüléseibe egy magyar hegymászó a Magas-Tátrában - írta az Új Szó. Hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt rendelt el nyomozást a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség annak a férfinak az ügyében, aki egy bozótvágó késsel rátámadt a jogszerűen intézkedő rendőrökre vasárnap. Ezen a héten több mint 100 ezer hektáron folytatódik a szúnyogirtás, az ország 418 településén, valamint négy Budapesti kerületben. Rasovszky Kristóf negyedik lett a nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyében a Koreai Köztársaságban zajló világbajnokságon, ezzel olimpiai kvótát szerzett. Négy érmet nyertek a magyar kerekesszékes vívók a varsói világkupa-versenyen. Remekeltek a magyar férfi kardozók a selejtezőben, mind a négy induló részt vehet a csütörtöki főtáblás küzdelmekben a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon.