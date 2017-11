Soros bekapcsolódott a magyarországi kampányba

Soros György azzal vádolja a magyar kormányt, hogy hazudott az állampolgároknak, hogy ő szervezte a tömeges migrációt Európába – olvasható a The Telegraph elemzésében. A konzervatív brit napilap azt írja, hogy az Orbán-kormány nemzetbiztonsági fenyegetésként tekint a milliárdos vállalkozóra, a Soros-hálózat átvilágítására pedig az elhárítást kérte fel. Soros György hétfőn nyilatkozatban reagált a vádakra, tagadva, hogy lenne Soros-terv. A The Telegraphnak nyilatkozó névtelen magyar kormányzati tisztségviselő úgy értékelte, hogy ezzel Soros bekapcsolódott a magyar választási kampányba.

Inkább legyen új választás, mint hogy kisebbségi kormánnyal kelljen irányítani az országot, mondta a koalíciós tárgyalások összeomlása után hétfő este Angela Merkel. A Politico szerint a német kancellár a kormány stabilitását tartja a legfontosabbnak, emiatt nem gondolja működőképes megoldásnak, ha minden egyes kormányzati döntéshez külső parlamenti támogatást kellene keresnie. A tárgyalások négy párt között zajlottak, de a szabad demokraták vasárnap este felálltak az asztaltól.

Ismét terrorfinanszírozó állammá nyilvánítja Észak-Korát az Egyesült Államok, ezt Donald Trump elnök jelentette be hétfő este. A The Hill nevű washingtoni parlamenti szaklap szerint a döntés célja, hogy még jobban elszigetelje a phenjani rezsimet, amiért nem akarja feladni atomprogramját. A kategória azt jelenti, hogy a lehető legnagyobb nemzetközi szankciók is kiróhatók az ilyen államra. Észak-Koreát 2008-ban levették erről a listáról, hogy megkönnyítsék a Bush-kormányzat számára az atomtárgyalások lefolytatását.