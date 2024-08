Somkuti Bálint: Az iráni vezetés megmutathatja, hogy erőszakkal válaszolnak az őket ért erőszakra + videó

Megosztás itt:

Ha Irán lezárja a Hormuzi-szorost és ezzel a Perzsa- (vagy Arab-) öbölt, egy csapásra az egekbe repülnek az olajárak. Az árrobbanást pedig az egész világ megérezné – mondta el a Patrióta műsorában Somkuti Bálint, majd hozzátette, az Irán és Izrael közötti konfliktus kirobbanásának a közvetlen oka Iszmail Hanije, a Hamász vezetőjének meggyilkolása volt, azonban a két állam között már évtizedek óta rossz a viszony.

A Közel-keleten teljesen más szabályok érvényesek, mint amit mi megszoktunk. Tehát az, hogy egy csapásra csapással válaszoljanak, az egy teljesen bevett, sőt elvárt dolog. Tehát az irániaktól, az iráni vezetéstől nemcsak a saját népe, hanem általában a Közel-Keletnek a közönsége és a nemzetközi közvélemény is azt várja el, hogy valamilyen formában reagáljon erre az arculcsapásra – emelte ki a szakértő, majd hozzátette, egyszer áprilisban már volt egy ilyen megtorló támadás, ami egy drónokból, cirkálórakétákból, ballisztikus rakétákból álló elegy volt, amelynek nagy részét semlegesítette az izraeli és a vele szövetséges légvédelem. Somkuti most is egy ehhez hasonló légi offenzívára számít, amellyel az iráni vezetés megmutathatja, hogy erőszakkal válaszoltak az őket ért erőszakra, viszont nem eszkalálják tovább a konfliktust.

