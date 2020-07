Sokkolta Amerikát a nyolcéves kislány halála

Megöltek egy 8 éves afroamerikai kislányt a "Fekete életek számítanak" tüntetők Atlantában. A gyerek édesapja megtörten azt mondta: a tiltakozók azt hirdetik, hogy a feketék életei számítanak, most pedig megöltek egyet a sajátjaik közül. Atlanta polgármestere felszólította a tüntetőket, hogy hagyják abba az utcai erőszakot. Hozzátette: a tiltakozók többet ártanak egymásnak, mint bármelyik rendőr az országban. A tragédia átfordította a mozgalommal kapcsolatos amerikai közhangulatot. A hétvégén többen is életüket vesztették a BLM tüntetések során. Chicagóban 63-an sérültek meg és 17-en haltak meg, míg New Yorkban 44-en sebesültek meg és 6-an hunytak el.