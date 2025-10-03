Sokkoló tragédia: A rendőrök lőtték le véletlenül az egyik áldozatot a manchesteri zsinagógánál

Megosztás itt:

A merényletet a Jóm Kippur ünnepén követte el a 35 éves szíriai származású brit állampolgár, Jihad Al-Shamie, aki autójával elgázolt, majd késsel megkéselt több embert. A támadót a fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.

Sir Stephen Watson, a Greater Manchester Police (GMP) főparancsnoka személyesen erősítette meg a hírt, mondván: a rendelkezésre álló adatok arra utalnak, hogy a tettesnél nem volt lőfegyver, és a támadás elhárítása során csak a rendőrök használtak lőfegyvert.

Watson megfogalmazása szerint ebből az következik, hogy – jóllehet további vizsgálatokra lesz szükség – az egyik áldozat a rendőrök által a támadás elhárítására tett sürgős akció tragikus és előreláthatatlan következményeként szenvedhetett halálos lőtt sérülést.

A főparancsnok szerint valószínűleg a zsinagóga bejárati ajtaja mögött álltak az áldozatok, akik bátran szembeszálltak a merénylővel, hogy megakadályozzák annak behatolását az épületbe. A támadásban a két halálos áldozaton kívül négyen súlyosan megsérültek; közülük az egyik sérült is lőfegyver okozta sérülést szenvedett.

Belügyminiszteri felhívás: palesztinpárti tüntetések felfüggesztése

A manchesteri tragédia azonnali politikai feszültséget generált Londonban is. Shabana Mahmood brit belügyminiszter pénteken felhívásban kérte a palesztinpárti tüntetések szervezőit, hogy a zsidó közösség iránti szolidaritásból függesszék fel ezeket a demonstrációkat.

A felhívás előzménye egy spontán, de erőszakcselekményekbe torkolló tüntetés volt a merénylet után, amelyet a Global Movement for Gaza UK nevű szervezet tartott. A londoni megmozduláson a résztvevők többször összecsaptak a rendőrökkel, és a Scotland Yard pénteki közleménye szerint 40 embert őrizetbe vettek.

A belügyi tárca vezetője ezzel az erőszakos incidenssel indokolta, hogy kérte a szombatra tervezett nagyszabású palesztinpárti demonstrációk elhalasztását, amelyek Izrael gázai hadműveletei ellen, és a betiltott Palestine Action mellett szerveződnek.

