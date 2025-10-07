Keresés

Külföld

Sokkoló támadás – több szúrt sebet kapott egy német polgármester

2025. október 07., kedd 15:02 | MTI
áldozat polgármester késelés Németország

Életveszélyes állapotban szállították kórházba kedden egy nyugat-németországi város frissen megválasztott polgármesterét, Iris Stalzert, akit az otthonában ért késes támadás.

  • Sokkoló támadás – több szúrt sebet kapott egy német polgármester

A Szociáldemokrata Párt (SPD) politikusát Herdecke településen választották polgármesterré szeptember végén.

Biztonsági források szerint az 57 éves Stalzert több helyen megszúrták, a fia talált rá herdeckei lakásában.

Egyelőre nem tudni, hogy egy vagy több elkövető támadta meg a politikust, illetve az sem világos, hogy a bűntény kapcsolatba hozható-e Stalzer polgármesterré választásával vagy politikai nézeteivel.

A városban nagyszabású rendőrségi akció van folyamatban.

Friedrich Merz német kancellár az X-en gyalázatos bűntettnek nevezte a támadást, és azt írta, aggódnak Iris Stalzer életéért, és remélik, hogy a politikus teljesen felépül majd sérüléseiből.

Fotó. illusztráció (Shutterstock)

 Nem lesz tanítás szerdán Románia délkeleti térségében, ahol a katasztrófavédelem a várható heves esőzések miatt árvízre számít - közölte kedden az Agerpres hírügynökség.

