Sokkoló leleplezés: Ő a titokzatos német férfi, aki Ursula von der Leyent irányítja – Björn Seibert, Brüsszel igazi ura

Megosztás itt:

Björn Seibertet úgy ismerik, mint azt az embert, akit fel kell hívni, ha Brüsszelben valamit el kell intézni. - írja a Világgazdaság. Ursula von der Leyen jobb keze és szürke eminenciása a pártfőnökökre támaszkodva gyakorolja befolyását az Európai Parlamentben is.

Totális kontroll Ursula von der Leyen bizottsága felett

Az Európai Bizottságot, ezt a 32 000 alkalmazottat foglalkoztató intézményt pedig a 45 éves kabinetfőnök úgy irányítja, mintha a saját agya meghosszabbítása lenne, és a közösségi médiában megjelenő posztoktól kezdve a középszintű alkalmazottak kinevezéséig mindenen rajta tartja a szemét.

Ha valaki nem hallott még róla, az sem véletlen, ezt is ő akarja így - írja a Politico. A befolysos unós hírportál szerint a Seibertről szóló cikkhez megszólaltatott összesen 25 uniós tisztviselő, diplomata, törvényhozó és szakértő közül mindössze hárman voltak hajlandóak nyilatkozni, és közülük is csak egy gyakorolt kritikát.

Többen a szakmai megtorlástól való félelemre hivatkozva névtelenségben akartak maradni.

Annyi azért így is kiderült, hogy von der Leyen kelet-németországi Erfurti Egyetemen, majd különböző amerikai egyetemeken – köztük az ikonikus MIT-en – végzett kabinetfőnöke ragaszkodik hozzá, hogy a biztosok nyilvános felszólalásaitól kezdve az egyes kabinettagok nevéig mindent látamozzon, ez pedig szűk keresztmetszetekhez, késedelmekhez és demoralizációhoz vezet az Európai Bizottság munkájában.

Hosszú évekre nyúlik vissza von der Leyen és Seibert botránykrónikája

Von der Leyen és Björn Seibert ismeretsége és ezzel együtt botránykrónikája már hosszú évekre nyúlik vissza, arra az időre, amikor az Európai Bizottság jelenlegi elnöke még német védelmi miniszterként szolgálta a hazáját.

Seibertet Katrin Suder, a McKinsey korábbi tanácsadója, aki von der Leyen helyettese lett és egyszersmind a védelmi minisztérium fegyverkezési osztályának vezetője vitte be a hivatalába 2014-ben, majd gyorsan előléptette kabinetfőnökévé, végül beajánlotta közös főnöküknek ugyanerre a munkakörre.

Valószínűleg akkor még nem is tudta, mekkora szolgálatot tett ezzel miniszterének, hiszen 2019-ben, miután von der Leyent már kiválasztották az uniós vezetők a bizottság következő vezetőjévé, Seibert egy tanúmeghallgatáson is derekasan helyt állt a német parlament vizsgálóbizottsága előtt.

A legigényesebb maffiafőnök is elégedett lenne

A testület azt vizsgálta, hogy von der Leyen hivatali ideje alatt a védelmi minisztérium jövedelmező szerződéseit hogyan és miképp ítélték oda külső tanácsadóknak megfelelő ellenőrzés nélkül, és hogy informális személyes kapcsolatok hálózata vajon elősegítette-e ezeket az ügyleteket. A kabinetfőnök teljesítménye a vizsgálóbizottság előtt a Politico szerint a legigényesebb maffiafőnököknek is elnyerte volna a tetszését, hiszen végtelenített ciklusban ismételgette, hogy semmire sem emlékszik, de tényleg abszolút semmire” – idézi a portál a német média akkori beszámolóját.

Oszd meg, és uralkodj!

Seibert nyilvánvalóan közreműködött a 2020-as Pfizer-botrányban is, amikor von der Leyen sms-t váltott a covid-vakcinát gyártó amerikai gyógyszergyár vezérigazgatójával a szerződéskötés előtt, majd az üzenetek rejtélyes módon eltűntek a mobiljáról. Ez az ügy vezetett egyébként ahhoz a bizalmatlansági indítványhoz is, amely végül a napokban sikertelennek bizonyult. A Politicónak nyilatkozó EU-s bürokraták Seibert kezét vélik felfedezni e mögött a skandalum mögött is.

Az ügyet ismerő bennfentesek szerint Seibert zseniálisan tartotta kézben az irányítást a vakcinák beszerzése ügyében azzal, hogy a munkát a bizottság részlegei között felosztották.

Thierry Breton egységes piacért felelős biztosra bízva az oltóanyag-ellátási láncok felügyeletét, magukat a szerződésekkel kapcsolatos tárgyalásokat azonban Sandra Gallina, az EB egyik vezető egészségügyi tisztviselője kapta.

A valóságban azonban Seibert és von der Leyen irányította a tárgyalásokat.

Seibert jó kapcsolatokat alakított ki a Biden-kormányzattal is, ami azonban Trump-korszakban tehertétellé vált. Donald Trump a megválasztása után hónapokig nem volt hajlandó beszélni sem von der Leyennel, sem más uniós tisztviselővel.

A kabinetfőnök a közelmúltban elkísérte Maros Sefcovic kereskedelmi főtárgyalót washingtoni egyezkedéseire, de a régi különleges kapcsolatnak már nyoma veszett, Európa pedig várhatja az égbe szökő amerikai vámok kivetését.

Teljes cikk a VILÁGGAZDASÁG oldalán olvasható.

Fotó: AFP