Sokkoló késelés Bécsben: brutális támadás Favoriten negyedben

Sokkoló jelenetek játszódtak le Bécs Favoriten kerületének közepén, amikor egy 23 éves férfit kiraboltak, este tíz óra körül. Több férfi megtámadta a fiatalembert, és készpénzét követeltek tőle. Egy helyi lakos által rögzített felvételeken látható, ahogy az egyik támadó késsel fenyegeti az áldozatot, végül hátulról leszúrja – számolt be róla a Heute.

A bécsi rendőrség is arról tájékoztatott, hogy a tettesek késsel voltak felfegyverkezve, és fenyegetéssel kényszerítették a férfit, hogy adja át a pénzét.

Miután a 23 éves áldozat engedelmeskedett, a támadók ismeretlen irányba menekültek. A férfi szúrt sebeket szerzett az alkarján, orvosi ellátásra szorult. A nyomozás eddig nem vezetett eredményre, a tettesek továbbra is szökésben vannak.

