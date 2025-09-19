Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 19. Péntek Vilhelmina napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Televíziós vásárlási műsorablak 10:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Sokkoló késelés Bécsben: brutális támadás Favoriten negyedben

2025. szeptember 19., péntek 08:30 | Magyar Nemzet
támadás késelés Bécs Favoriten

A Viktor Adler piacon egy 23 éves férfit több támadó késelt meg rablás közben, a sértett súlyosan megsérült, a tettesek elmenekültek. Egy helyi videó döbbenetes részleteket tárt fel.

  • Sokkoló késelés Bécsben: brutális támadás Favoriten negyedben

Sokkoló jelenetek játszódtak le Bécs Favoriten kerületének közepén, amikor egy 23 éves férfit kiraboltak, este tíz óra körül. Több férfi megtámadta a fiatalembert, és készpénzét követeltek tőle. Egy helyi lakos által rögzített felvételeken látható, ahogy az egyik támadó késsel fenyegeti az áldozatot, végül hátulról leszúrja – számolt be róla a Heute.

A bécsi rendőrség is arról tájékoztatott, hogy a tettesek késsel voltak felfegyverkezve, és fenyegetéssel kényszerítették a férfit, hogy adja át a pénzét. 

Miután a 23 éves áldozat engedelmeskedett, a támadók ismeretlen irányba menekültek. A férfi szúrt sebeket szerzett az alkarján, orvosi ellátásra szorult. A nyomozás eddig nem vezetett eredményre, a tettesek továbbra is szökésben vannak.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

További híreink

Zimány Linda szexi képétől leolvad az internet

Trump tudja, mikor ér véget a háború: Putyinról pedig elképesztő titkot árult el

Alig igazolt Debrecenbe, új csapattársának máris megvan a véleménye Dzsudzsákról

Sokkoló fejlemény: Spanyolország lemondhat a foci-vb-részvételről

Azonnali termékvisszahívást jelentettek be: senki se egyen ebből a népszerű édességből

Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert, Hernádi Judit is képbe került

A románok őrjöngése célt ért: durván belerúgtak a székelyföldi csapatba a székely jelképek használata miatt

Korai kiállítás döntött, a Manchester City két góllal legyőzte a Napolit

Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó

További híreink

Folyamatosan üríti ki az illegálisan elfoglalt ingatlanokat az olasz kormány + videó

Magyar Péter üvöltözni kezdett egy nyugdíjas férfivel Szekszárdon + videó

Szentkirályi durván nekiment Karácsonynak

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Trump tudja, mikor ér véget a háború: Putyinról pedig elképesztő titkot árult el
2
Magyar Péter üvöltözni kezdett egy nyugdíjas férfivel Szekszárdon + videó
3
Több száz fős tömeg gyűlt össze a Charlie Kirkért szervezett gyertyagyújtáson
4
Az Alpok alatt 1400 méterrel, 64 kilométer hosszan épül a Brenner-alagút
5
Orbán Viktor: Tíz éve is tudtuk, hogy ez nekünk nem jó
6
Vezércikk – Orbán Viktor: A Tisza-adó nem más, mint egy brüsszeli terv része + videó
7
Tömeg gyűlt össze Charlie Kirk tiszteletére Budapesten
8
Sokkoló késelés Bécsben: brutális támadás Favoriten negyedben
9
Háttérkép – Aki nyíltan beszél konzervatív, patrióta nézeteiről, veszélynek teszi ki magát + videó
10
Eladják a bérlakások helyét? Botrány a fővárosi telkek körül

Legfrissebb híreink

Ruszin-Szendi Romulusz vállalhatatlan dolgairól beszélt egykori helyettese + videó

Ruszin-Szendi Romulusz vállalhatatlan dolgairól beszélt egykori helyettese + videó

 Lefoglalta a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét - erősítette meg a volt vezérkari főnök. A bukott katona továbbá azt írta: eljárás is indult ellene. A témában és egyéb meglehetősen kínos ügyekben Pintér Ferenc biztonságpolitikai szakértő, veterán katona, Ruszin-Szendi egykori kollégája volt a Napindító vendége. 

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Trump tudja, mikor ér véget a háború: Putyinról pedig elképesztő titkot árult el

Trump tudja, mikor ér véget a háború: Putyinról pedig elképesztő titkot árult el

 Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump közös sajtótájékoztatót tartott a brit miniszterelnökkel, Keir Starmerrel a politikus vidéki rezidenciáján, Chequers-ben. Az amerikai vezető többek között az orosz államfővel, Vlagyimir Putyinnal való kapcsolatáról, az ukrajnai konfliktus rendezéséről, valamint az újabb oroszellenes szankciók ügyéről beszélt.
Minden fronton szorítaná Moszkvát az új szankciós csomag

Minden fronton szorítaná Moszkvát az új szankciós csomag

 Pénteken az EU-s tagállamok elé kerül az Európai Bizottság javaslata. Az Oroszország elleni új szankciós csomag célja az orosz olajcégek és közvetítő hálózatok korlátozása – ez különösen érzékenyen érintheti Magyarországot és Szlovákiát. A döntést Ursula von der Leyen és Donald Trump keddi egyeztetése gyorsította fel, az Egyesült Államok ugyanis vámokat sürget Kínával és Indiával szemben.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!