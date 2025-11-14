Sokkoló hajnal Ukrajnában: az orosz hadsereg pusztító csapásokat mért

Megosztás itt:

Kijevben az eddigi adatok szerint három ember meghalt és legkevesebb kéttucatnyian megsebesültek az éjszakai rakétákkal és drónokkal végrehajtott légitámadás következtében, 9 városkerületben 30 többszintes lakóház rongálódott meg - jelentette az Unian hírügynökség Vitalij Klicsko polgármester, valamint a rendőrség Telegram-bejegyzéseire hivatkozva. Egészségügyi létesítményekben, tömegközlekedési eszközökben, irodákban, üzletekben és járművekben is károk keletkeztek.

Az állami katasztrófavédelmi szolgálat jelentése szerint Pogyilszkij kerületben egy lakóház 15. emeletébe csapódott egy támadóeszköz, 13 embert sikerült kimenteni. A Dnyiprovszkij kerületben egy ötszintes épület földszintjén lévő két lakásban keletkezett 50 négyzetméteres tüzet oltottak el a katasztrófavédők, innen 17 embert evakuáltak. Ugyanebben a városrészben egy toronyház felső, 19. - 21. emeleteinek lakásai részben megsemmisültek.

Tűz ütött ki egy többemeletes épület 7. szintjén a főváros Desznyanszkij kerületében. A tűzoltók a megfékezték a lángokat, a tűz által érintett lakásokból 9 embert kimentettek, 50 másikat pedig evakuáltak az épületből. A mentési munkálatok jelenleges tartanak.

Kijev megyét is kombinált légicsapás érte, 6 ember, közöttük egy gyerek megsebesült - idézte az Unian hírügynökség Mikola Kalasnyik katonai kormányzó Telegramon közzétett bejegyzését. A térség öt járásában jegyeztek fel pusztításokat. Magánházak, raktárak és ipari létesítmények, valamint polgári járművek is megrongálódtak.

Odessza megye déli részén orosz hadsereg éjjel drónokkal támadott meg több energetikai létesítményt - jelentette Oleh Kiper katonai kormányzó a Telegramon. A támadásokban egy ember megsebesült.

MTI