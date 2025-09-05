Sokkoló erőszak – fiatal magyar lányok most a bőrükön érzik, hogy az illegális bevándorlással nő a brutális bűncselekmények száma + videó

Megosztás itt:

Rémálommá vált a nyaralása két magyar turistának Szicíliában. Három marokkói férfi szexuálisan bántalmazta a fiatal lányokat. Az eset az után történt, hogy egy 5 fős csoport kettévált. Az áldozatok mellett egy marokkói fiatalokkal teli autó állt meg. Azt ígérték nekik, hogy elviszik őket a szállásukra. A magyar lányok beszálltak ekkor rabolták el őket.

A turistacsoport többi tagja az után riasztotta a rendőrséget, hogy hiába várták barátnőiket a szálláshelyükön. Az egyik lány telefonján keresztül sikerült bemérni a helyzetüket. Végül Paternóban találtak rájuk. A rendőrség letartóztatta a 3 illegális bevándorlót.

Baloldali képviselők már többször nyilatkoztak arról a HírTV-nek, hogy a bevándorlással a kulturális sokszínűség erősödik az országban, ami egy pozitívum.

A jobboldali kormány ezzel szemben folyamatosan kongatja a vészharangot azt hangoztatva: az illegális bevándorlással folyamatosan nő a bűncselekmények száma.