Sokkoló antiszemita támadás korbácsolt nagy indulatokat Velencében

Daniele Santanche turisztikai miniszter "hitvány cselekményről" írt az X közösségi portálon és szolidaritását fejezte ki a megtámadott turistákkal.
Hozzátette, hogy
a támadást "mintegy tíz észak-afrikai követte el ’Free Palestine’ (Szabadítsátok fel Palesztinát) kiáltások közepette".
"Nagyon súlyos esemény történt néhány napja a Strada Nován (Velence főutcáján), amelynek az áldozatai két külföldi zsidó turista, akiket tíz támadó körülvett és megvert" - írta a Facebookon Simone Venturini turizmusért felelős velencei polgármester-helyettes.
"Városunkban nincs helye az ilyen incidenseknek, az erőszaknak és a rasszizmusnak"
- írta a polgármester-helyettes, elítélve "a szégyenletes antiszemita támadást".
Egy másik közleményben Luigi Brugnaro, a város polgármestere bírálta a két zsidó vallású amerikai állampolgár elleni "elfogadhatatlan" erőszakot.
"Velence nyitott város, és annak is kell maradnia, befogadónak és biztonságosnak" - írta Brugnaro.
Az olasz hatóságok nem erősítették meg a támadás körülményeit, időpontját, sem az elkövetők személyét.
Gaetano Bonaccorso, Velence rendőrfőnöke a RAI televízióval annyit közölt, hogy a támadás miatt három embert állítottak elő, egyiküket kitoloncolták a származási országába, egy másikat pedig előzetes letartóztatásba helyeztek.
A város zsidó közössége a Facebookon ítélte el "a gyáva és méltatlan tettet", aggódását fejezve ki "az intolerancia légköre" miatt, amely "ma az egész velencei közösséget érinti".
A párra sajtóértesülések szerint hétfőre virradó éjszaka, röviddel éjfél után támadtak rá a Santa Fosca templom közelében, miután a férfi ruhája alapján zsidónak ítélték őket.
Megpróbáltak elmenekülni, de
a fiatal férfiak körülvették őket, egy rottweilerrel és obszcén mozdulatokkal ijesztgették őket. Egy tunéziai férfi arcul csapta a férjet, a feleség pedig a bokáján megsérült, amikor egy feléjük dobott üvegpalack széttört a kövezeten.
Az izraeli-palesztin konfliktus kezdete - 2023. október 7. - óta jelentősen megnőtt az antiszemita incidensek száma az európai országokban, egyebek mellett Olaszországban, ahol az antiszemita cselekedetek száma megkettőződött az előző évhez képest.
Velencében is harminc napon belül ez volt a második antiszemita incidens. Augusztusban a Rialto-hídon inzultáltak egy amerikai zsidó házaspárt.
Fotó: illusztráció (Shutterstock)