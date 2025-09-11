Sokkoló antiszemita támadás korbácsolt nagy indulatokat Velencében

Megosztás itt:

Daniele Santanche turisztikai miniszter "hitvány cselekményről" írt az X közösségi portálon és szolidaritását fejezte ki a megtámadott turistákkal.

Hozzátette, hogy

a támadást "mintegy tíz észak-afrikai követte el ’Free Palestine’ (Szabadítsátok fel Palesztinát) kiáltások közepette".

"Nagyon súlyos esemény történt néhány napja a Strada Nován (Velence főutcáján), amelynek az áldozatai két külföldi zsidó turista, akiket tíz támadó körülvett és megvert" - írta a Facebookon Simone Venturini turizmusért felelős velencei polgármester-helyettes.

"Városunkban nincs helye az ilyen incidenseknek, az erőszaknak és a rasszizmusnak"

- írta a polgármester-helyettes, elítélve "a szégyenletes antiszemita támadást".

Egy másik közleményben Luigi Brugnaro, a város polgármestere bírálta a két zsidó vallású amerikai állampolgár elleni "elfogadhatatlan" erőszakot.

"Velence nyitott város, és annak is kell maradnia, befogadónak és biztonságosnak" - írta Brugnaro.

Az olasz hatóságok nem erősítették meg a támadás körülményeit, időpontját, sem az elkövetők személyét.

Gaetano Bonaccorso, Velence rendőrfőnöke a RAI televízióval annyit közölt, hogy a támadás miatt három embert állítottak elő, egyiküket kitoloncolták a származási országába, egy másikat pedig előzetes letartóztatásba helyeztek.

A város zsidó közössége a Facebookon ítélte el "a gyáva és méltatlan tettet", aggódását fejezve ki "az intolerancia légköre" miatt, amely "ma az egész velencei közösséget érinti".

A párra sajtóértesülések szerint hétfőre virradó éjszaka, röviddel éjfél után támadtak rá a Santa Fosca templom közelében, miután a férfi ruhája alapján zsidónak ítélték őket.

Megpróbáltak elmenekülni, de

a fiatal férfiak körülvették őket, egy rottweilerrel és obszcén mozdulatokkal ijesztgették őket. Egy tunéziai férfi arcul csapta a férjet, a feleség pedig a bokáján megsérült, amikor egy feléjük dobott üvegpalack széttört a kövezeten.

Az izraeli-palesztin konfliktus kezdete - 2023. október 7. - óta jelentősen megnőtt az antiszemita incidensek száma az európai országokban, egyebek mellett Olaszországban, ahol az antiszemita cselekedetek száma megkettőződött az előző évhez képest.

Velencében is harminc napon belül ez volt a második antiszemita incidens. Augusztusban a Rialto-hídon inzultáltak egy amerikai zsidó házaspárt.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)